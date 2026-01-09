Uno Entre Rios | Escenario | Corsos

Colón se prepara para vivir los Tradicionales Corsos Colonenses

Con un show para todo público, este fin de semana comienza una nueva edición de los Tradicionales Corsos Colonenses 2026.

9 de enero 2026 · 14:48hs
El evento más popular de la ciudad de Colón regresa al circuito de la Plaza Washington. Serán doce noches de corsos con el ritmo de las batucadas, coloridas comparsas y los tradicionales muñecos, reafirmando la identidad cultural de la región.

La Municipalidad de Colón, a través de la secretaría de Turismo y Cultura, invita a la comunidad y a los turistas a participar de una nueva edición de los Tradicionales Corsos Colonenses 2026. Esta festividad, que representa una de las máximas expresiones culturales del verano en la ciudad, se desarrollará durante todo el mes de enero en un ambiente familiar y festivo.

Días y Horarios

Viernes, sábado y domingo serán las jornadas de corsos, se llevarán a cabo en el circuito delimitado en las inmediaciones de la Plaza Washington. La apertura de las boleterías está prevista para las 20, facilitando el ingreso ordenado del público, mientras que el inicio del espectáculo principal sobre la pista será a partir de las 22.

Atractivos y Tradición

El evento contará con el despliegue de agrupaciones locales, pasistas y las clásicas batucadas que marcan el pulso del enero colonense. Uno de los grandes atractivos de este año es la presencia de los muñecos gigantes y personajes caracterizados, que mantienen viva la esencia artesanal y popular de estos corsos, ofreciendo un show visual para todas las edades.

La Municipalidad busca, con esta propuesta, fortalecer el calendario de eventos estivales y brindar una opción de entretenimiento accesible tanto para el residente como para el visitante.

