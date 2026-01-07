Uno Entre Rios | La Provincia | intendentes

Intendentes de la costa del Uruguay preocupados por las playas

Intendentes de localidades cercanas a la Represa de Salto Grande denuncian manejo “imprevisible” de CTM y que afectan a las playas en esta temporada.

7 de enero 2026
Solicitan explicaciones sobre las maniobras que realizan desde la Represa de Salto Grande.

Los intendentes de Colón, San José, Villa Elisa, Pueblo Liebig, Ubajay, General Campos y San Salvador –municipios que integran la Microrregión Tierra de Palmares– denunciaron el manejo “imprevisible” del río Uruguay por parte de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande y reclamaron explicaciones urgentes a sus autoridades.

Represa Salto Grande Concordia Salto
Pedido de intendentes de la Microrregión Tierra de Palmares.

A través de un comunicado formal, advirtieron que las fluctuaciones permanentes del nivel del río “están afectando de manera directa la accesibilidad, la seguridad y la calidad” de las playas, provocando pérdidas económicas, poniendo en riesgo fuentes de trabajo y comprometiendo inversiones públicas. “La falta de previsibilidad en su comportamiento impacta negativamente en la planificación, desalienta inversiones y compromete el desarrollo alcanzado”, afirmaron.

Los intendentes de la Microrregión Tierra de Palmares subrayaron que las playas y el entorno natural del río son el principal atractivo turístico, y que las variaciones abruptas del nivel del agua “están afectando de manera directa la accesibilidad, la seguridad y la calidad de estos espacios”, lo que se traduce en pérdidas económicas significativas para prestadores turísticos, comerciantes y trabajadores del sector.

Allí mismo, pusieron el foco en las inversiones públicas realizadas por los municipios durante los últimos años, destinadas a infraestructura costera, servicios y puesta en valor de espacios turísticos. Sin embargo, advirtieron que la falta de previsibilidad en el manejo del río “impacta negativamente en la planificación”, desalienta nuevas inversiones privadas y compromete seriamente el desarrollo alcanzado, más allá de las condiciones naturales propias del curso de agua.

Si bien reconocieron la complejidad técnica y operativa que implica la gestión de una represa binacional como Salto Grande, los firmantes del comunicado dejaron en claro que esa complejidad no puede desligarse de sus efectos sociales y económicos. En ese sentido, plantearon la necesidad de analizar “la posibilidad de revisar y optimizar el manejo de los niveles hídricos, contemplando no solo los factores naturales, sino también las consecuencias económicas, sociales y turísticas que estas fluctuaciones generan en nuestras comunidades”.

El reclamo de los intendentes

Entre los reclamos concretos, los intendentes solicitaron acceso a información diaria y actualizada sobre las proyecciones de los niveles del río en las localidades ubicadas aguas abajo de la represa, con especial referencia a las zonas costeras del Parque Nacional El Palmar, Pueblo Liebig, San José, Colón y Concepción del Uruguay. Además, exigieron la creación de un canal de comunicación permanente que permita anticipar escenarios y reducir el impacto negativo sobre el turismo y las economías locales.

Finalmente, los jefes comunales reafirmaron su disposición a trabajar de manera conjunta con las autoridades de la CTM, aunque advirtieron que la falta de respuestas y previsibilidad ya está teniendo consecuencias concretas sobre el empleo y la economía regional. “Reafirmamos nuestra plena disposición a trabajar de manera conjunta, con el objetivo de garantizar un desarrollo sostenible, proteger el ambiente y resguardar el bienestar económico y social de nuestra región”, concluye el comunicado, a la espera de una respuesta oficial por parte de Salto Grande.

intendentes CTM Colón
