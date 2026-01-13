Regatas Uruguay se suma a la lista de bajas para la Liga Federal

Regatas Uruguay renunció a la plaza obtenida en la Liga Provincial. Es el sexto elenco entrerriano que confirmó su ausencia en el certamen nacional.

Regatas obtuvo deportivamente el derecho de competir en la Liga Federal 2026. Se bajó del certamen nacional por cuestiones económicas.

Regatas Uruguay se sumó a la nómina de representantes entrerrianos que renunciaron a formar parte de la temporada 2026 de la Liga Federal de Básquet. La dirigencia del Celeste comunicó su decisión a través de un comunicado oficial emitido en las redes sociales de la institución.

“La clasificación lograda en la cancha es motivo de orgullo y refleja el trabajo realizado por nuestro plantel y cuerpo técnico a lo largo de la temporada”, indica el encabezado del comunicado institucional.

“En ese marco, y tras un análisis institucional responsable, el Club Regatas Uruguay ha decidido no participar en la edición 2026 de La Liga Federal de Básquet, priorizando el fortalecimiento integral del básquet del club y la correcta planificación de nuestros recursos”, argumentó.

“Agradecemos el acompañamiento permanente de socios, hinchas, sponsors y de toda la familia celeste”, concluyó.

Los equipos entrerrianos que confirmaron su deserción

Regatas Uruguay es el sexto representante entrerriano que oficializó su ausencia en la tercera categoría del básquet argentino. El Celeste, que finalizó en el cuarto puesto en la última temporada de la Liga Provincial, se suma a la nómina que también incluye a Sportivo San Salvador, Atlético BH de Gualeguay, Ferro de San Salvador (último campeón de la Liga Provincial) Santa Rosa de Chajarí y Peñarol de Tala.

De los 12 equipos que habían obtenido la clasificación deportiva en la provincia, solo Recreativo, La Armonía de Colón y Quique ratificaron su presencia. En tanto, Sionista, Urquiza de Santa Elena y Estudiantes de Concordia mantienen su situación bajo análisis, a pocas semanas del cierre del período de inscripción.

Elevados incremento para competir en la Liga Federal

Para competir en la próxima temporada de la Liga Federal de Básquet los clubes deberán pagar 4 millones de pesos. El nuevo monto tasado por la CABB significa un incremento del 60 por ciento respecto a la pasada temporada que cristalizó los ascensos de Central Entrerriano de Gualeguaychú y Santa Paula, de Gálvez donde el costo fue de 2.500.000 pesos. Mientras que en 2024 el arancel valió 1.000.000 de pesos.

La fecha de vencimiento del pago de arancel es hasta el 23 de enero, por lo cual, los clubes más ajustados a sus presupuestos analizan que determinación tomarán.