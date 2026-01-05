Sube el río Uruguay y hay incertidumbre por las playas

Debido al ascenso que experimenta el río Uruguay, hay playas como en Colón que está con espacio reducido. En Concordia se inhabilitó un espacio.

En los últimos días subió el caudal tras la crecida en las cuencas inmediatas de la represa.

La Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande informó que el río Uruguay continúa presentando un caudal elevado, con valores que se mantendrán dentro de rangos similares durante las próximas horas. De esta manera, se mantiene la incertidumbre ante posible imposibilidad de habilitación de algunas playas.

Por ejemplo en Colón, la Secretaría de Turismo informó este lunes el estado de sus playas, a partir de la crecida del río. De acuerdo al parte diario cerca del mediodía se encontraba estacionado en 4,06.

De esta manera, se optó por reducir el sector de arena en el Sector Norte, más allá que la playa está habilitada. En Honda Nueva la playa está habilitada, pero con el sector de arena muy reducido. En tanto que el Sector Sur del Balneario Inkier no presenta inconvenientes.

Por su parte, en Concordia presenta a playa Nebel deshabilitada, ya que la altura del río tapó la zona de baño. El resto, aguas debajo de la represa, está en estado de posible inhabilitación.

El parte de este lunes por el río Uruguay

De acuerdo a lo informado este lunes por parte del Área de Hidrología de CTM, el aporte de las últimas 24 horas fue de 8.317 metros cúbicos por segundo, mientras que el caudal evacuado a las 8 de la mañana fue de 9.128 m³/s. Hasta las 15 del martes, el caudal medio diario evacuado variará entre 9.200 y 8.200 m³/s.

En cuanto a los niveles del río, las cotas máximas y mínimas previstas para el puerto de Concordia son de 7,40 y 6,20 metros, respectivamente. Para el puerto de Salto, en tanto, se estiman cotas de entre 7,60 y 6,40 metros.

El nivel del embalse a las 8 era de 35,06 metros, con una tendencia a alcanzar los 35,20 metros. Desde la CTM se confirmó además que el vertedero permanece abierto.

El organismo binacional recordó que este comunicado se emite de manera diaria y que los valores informados pueden ser modificados ante situaciones imprevistas o emergencias.