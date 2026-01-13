Trabajadores viales repudian aumento a funcionarios y reclaman paritarias

Luego de 13 meses sin paritarias los trabajadores viales expresan su repudio por los "aumentos para la política”. Aguardan la audiencia paritaria del 23

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), liderado por Graciela Aleñá, repudió el reciente aumento de sueldo otorgado a funcionarios públicos, en un marco donde los trabajadores de Vialidad Nacional ya llevan 13 meses sin incremento salarial. Tras varias audiencias infructuosa, luego de conseguir la apertura de la mesa negociadora por la presentación judicial, en noviembre 2025, con fallo a favor de la Cámara del Trabajo, desde el sindicato demandan una respuesta urgente, ante “el grave escenario producto de la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación”.

El gremio de trabajadores viales cuestionó el aumento salarial a funcionarios de más del 90% mientras los trabajadores de Vialidad Nacional acumulan más de un año sin paritarias, denunciando pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación, deterioro de las condiciones laborales y falta de respuestas del Gobierno.

Vialidad Nacional rutas obras Entre Ríos (4)

Así, los viales lanzaron duras críticas al decreto presidencial que permite el aumento salarial a los funcionarios, mientras mantiene las paritarias de los trabajadores congeladas. “Resulta inadmisible que la clase política ajuste sus propios ingresos mientras se exige sacrificio a los trabajadores, se congelan salarios y se deterioran las condiciones laborales”. Y sentenciaron: “Hoy la situación es clara: ajuste para los trabajadores, aumentos para la política”.

En un marco sumamente regresivo que ya lleva más de un año, el próximo 23 de enero los viales tendrán una audiencia por la negociación paritaria donde esperan tener algún tipo de avance. Una vez más, reiteraron el pedido de la presencia de Rosana Reggi, Subsecretaria de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, quien “hasta ahora nunca dio la cara”. En este sentido, Aleñá afirmó que, durante todo este tiempo, “el Gobierno y sus autoridades siguen sin escuchar nuestros reclamos”. Además, señaló “la desidia sistemática” de los funcionarios hacia los trabajadores viales y que “no han ofrecido ningún tipo de respuestas concreta”.

Finalmente, sostuvo que con este contexto se profundiza la desigualdad y se genera bronca social. “Demuestra una falta total de sensibilidad hacia quienes sostienen el funcionamiento del país con su trabajo diario”, concluyó la dirigente sindical.