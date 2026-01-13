Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: motociclista perdió la vida tras un siniestro vial

Un hombre que manejaba una motocicleta fue encontrado sin vida en avenida de las Américas y Rodó, de Paraná. Investigan el hecho

13 de enero 2026 · 09:45hs
Un hombre que manejaba una motocicleta fue encontrado sin vida en avenida de las Américas y Rodó

Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná

Un hombre que manejaba una motocicleta fue encontrado sin vida en avenida de las Américas y Rodó, de Paraná. Investigan el hecho
Un hombre que manejaba una motocicleta fue encontrado sin vida en avenida de las Américas y Rodó

Un hombre que manejaba una motocicleta fue encontrado sin vida en avenida de las Américas y Rodó, de Paraná. Investigan el hecho
Un hombre que manejaba una motocicleta fue encontrado sin vida en avenida de las Américas y Rodó

Un hombre que manejaba una motocicleta fue encontrado sin vida en avenida de las Américas y Rodó, de Paraná. Investigan el hecho

Se investigan las circunstancias en las que falleció un motociclista en Paraná. El cuerpo del hombre fue encontrado en la intersección de Avenida de las Américas y calle Rodó. Sobre la identidad de la víctima se trata de un hombre de 38 años, identificado como Silvio Campos Dechanzi.

Motociclista Paraná

Personal de Bomberos Voluntarios acudió al lugar del hecho. La persona estaba tendida sobre el asfalto sin signos vitales, junto a una motocicleta siniestrada. En el operativo también intervino personal policial, que procedió a asegurar la zona y realizar las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el trágico hecho, bajo la instrucciónd el afiscal Paola Farinó.

Vecinos de Paraná II preocupados por el estado del agua que sale de las canillas

Vecinos de Paraná II preocupados por el agua potable

San José UTE expresó su pesar por la muerte de un pasajero en Paraná.

San José UTE expresó su pesar por la muerte de un pasajero en Paraná

Motociclista Paraná muerte

Aun se desconoce si en el hecho estuvieron involucradas terceras personas por lo que se dispusieron pericias técnicas y médicas para determinar la causa del siniestro vial.

Noticia en desarrollo

Paraná Motociclista Siniestro vial
Noticias relacionadas
.Paraná: murió el pasajero que se había caído al descender de un colectivo

Paraná: murió el pasajero que se había caído al descender de un colectivo

Paraná hubo dos detenidos por agredir a un hombre tras la compra de una lancha. 

Paraná: dos detenidos por agredir a un hombre tras la compra de una lancha

Paraná: arrestos por robos, incumplimiento de prisión domiciliaria y violencia de género

Paraná: arrestos por robos, incumplimiento de prisión domiciliaria y violencia de género

Paraná: preso con arresto domiciliario no estaba en su casa porque salió a pagar cuentas

Paraná: preso con arresto domiciliario no estaba en su casa porque salió a "pagar cuentas"

Ver comentarios

Lo último

Vecinos de Paraná II preocupados por el agua potable

Vecinos de Paraná II preocupados por el agua potable

Desregulación en micros de larga distancia: empresas podrán elegir cómo identificar valijas

Desregulación en micros de larga distancia: empresas podrán elegir cómo identificar valijas

El Festival Popular vuelve con música en vivo, feria y el Concurso de Cebadores

El Festival Popular vuelve con música en vivo, feria y el Concurso de Cebadores

Ultimo Momento
Vecinos de Paraná II preocupados por el agua potable

Vecinos de Paraná II preocupados por el agua potable

Desregulación en micros de larga distancia: empresas podrán elegir cómo identificar valijas

Desregulación en micros de larga distancia: empresas podrán elegir cómo identificar valijas

El Festival Popular vuelve con música en vivo, feria y el Concurso de Cebadores

El Festival Popular vuelve con música en vivo, feria y el Concurso de Cebadores

San José UTE expresó su pesar por la muerte de un pasajero en Paraná

San José UTE expresó su pesar por la muerte de un pasajero en Paraná

Colón: José Luis Walser explicó el viaje a Brasil junto a su familia

Colón: José Luis Walser explicó el viaje a Brasil junto a su familia

Policiales
Paraná: motociclista perdió la vida tras un siniestro vial

Paraná: motociclista perdió la vida tras un siniestro vial

Paraná: murió el pasajero que se había caído al descender de un colectivo

Paraná: murió el pasajero que se había caído al descender de un colectivo

Grave accidente con un colectivo en el microcentro de Paraná: un pasajero de 77 años lucha por su vida

Grave accidente con un colectivo en el microcentro de Paraná: un pasajero de 77 años lucha por su vida

Paraná: dos detenidos por agredir a un hombre tras la compra de una lancha

Paraná: dos detenidos por agredir a un hombre tras la compra de una lancha

Balazo en la cabeza: máxima preocupación por un hombre herido en barrio Toma Nueva

Balazo en la cabeza: máxima preocupación por un hombre herido en barrio Toma Nueva

Ovación
Regatas Uruguay se suma a la lista de bajas para la Liga Federal

Regatas Uruguay se suma a la lista de bajas para la Liga Federal

Rocamora celebró su primera victoria en el año

Rocamora celebró su primera victoria en el año

Gesto que quedará para siempre: La Academia de General Galarza recibió un colectivo donado por un exjugador

Gesto que quedará para siempre: La Academia de General Galarza recibió un colectivo donado por un exjugador

Newcastle y Manchester City abren las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra

Newcastle y Manchester City abren las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra

Luciano Benavides ganó por tercera vez en el Dakar 2026 y saltó a la cima

Luciano Benavides ganó por tercera vez en el Dakar 2026 y saltó a la cima

La provincia
Vecinos de Paraná II preocupados por el agua potable

Vecinos de Paraná II preocupados por el agua potable

El Festival Popular vuelve con música en vivo, feria y el Concurso de Cebadores

El Festival Popular vuelve con música en vivo, feria y el Concurso de Cebadores

San José UTE expresó su pesar por la muerte de un pasajero en Paraná

San José UTE expresó su pesar por la muerte de un pasajero en Paraná

Colón: José Luis Walser explicó el viaje a Brasil junto a su familia

Colón: José Luis Walser explicó el viaje a Brasil junto a su familia

Noche de rock con Eruca Sativa y artistas locales en el Anfiteatro Santángelo

Noche de rock con Eruca Sativa y artistas locales en el Anfiteatro Santángelo

Dejanos tu comentario