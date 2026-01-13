Paraná: motociclista perdió la vida tras un siniestro vial Un hombre que manejaba una motocicleta fue encontrado sin vida en avenida de las Américas y Rodó, de Paraná. Investigan el hecho 13 de enero 2026 · 09:45hs

Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná Un hombre que manejaba una motocicleta fue encontrado sin vida en avenida de las Américas y Rodó, de Paraná. Investigan el hecho Un hombre que manejaba una motocicleta fue encontrado sin vida en avenida de las Américas y Rodó, de Paraná. Investigan el hecho Un hombre que manejaba una motocicleta fue encontrado sin vida en avenida de las Américas y Rodó, de Paraná. Investigan el hecho

Se investigan las circunstancias en las que falleció un motociclista en Paraná. El cuerpo del hombre fue encontrado en la intersección de Avenida de las Américas y calle Rodó. Sobre la identidad de la víctima se trata de un hombre de 38 años, identificado como Silvio Campos Dechanzi.

Motociclista Paraná Personal de Bomberos Voluntarios acudió al lugar del hecho. La persona estaba tendida sobre el asfalto sin signos vitales, junto a una motocicleta siniestrada. En el operativo también intervino personal policial, que procedió a asegurar la zona y realizar las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el trágico hecho, bajo la instrucciónd el afiscal Paola Farinó.

Vecinos de Paraná II preocupados por el agua potable San José UTE expresó su pesar por la muerte de un pasajero en Paraná

Motociclista Paraná muerte Aun se desconoce si en el hecho estuvieron involucradas terceras personas por lo que se dispusieron pericias técnicas y médicas para determinar la causa del siniestro vial. Noticia en desarrollo