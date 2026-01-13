Gesto que quedará para siempre: La Academia de General Galarza recibió un colectivo donado por un exjugador

La Academia de General Galarza recibió el regalo tras una promesa por salir campeones de la Liga Departamental de Gualeguay tras 55 años.

Las instituciones deportivas de los pueblos cumplen un rol social fundamental. Son espacios de formación, contención y pertenencia, donde generaciones enteras transitan distintas etapas de su vida. En General Galarza, la Asociación Deportiva La Academia vive uno de los momentos más felices de su historia reciente: tras 55 años de espera, el club se consagró campeón de la Liga Departamental de Gualeguay, logrando apenas su segundo título en el certamen.

El festejo fue grande, pero lo que ocurrió después lo hizo aún más inolvidable. Un exjugador del club, Leonardo Cabré, cumplió una promesa que había realizado en silencio: donar un colectivo para el traslado de todas las categorías, desde inferiores hasta Primera División, cada vez que deban viajar por competencias de la liga local o la Copa de Entre Ríos.

La promesa por La Academia

Se trata de una promesa nacida del sentido de pertenencia. Leonardo Cabré, conocido en el ambiente como Don Leo, fue futbolista de La Academia en la década del 80. Se desempeñó como marcador central, con un estilo recio y comprometido, y dejó una huella que el tiempo no logró borrar. Si bien hace varios años está radicado en la provincia de Buenos Aires, el vínculo con el club nunca se rompió del todo.

Según relatan desde la institución, en los últimos tiempos el contacto se retomó gracias a las redes sociales. Cabré volvió a comunicarse con antiguos compañeros, comenzó a visitar nuevamente el pueblo y a acercarse a la entidad que lo formó.

En ese contexto, lanzó una promesa que parecía un sueño: si La Academia salía campeón, donaría un colectivo para el club.

Y el fútbol, esta vez, le dio la razón. En diciembre pasado, La Academia se consagró campeona de la Liga Departamental de Gualeguay luego de más de cinco décadas de espera. Días atrás, el exdefensor cumplió su palabra y apareció en General Galarza con el colectivo ploteado con los colores del club, totalmente preparado para comenzar a viajar.

Es un regalo que cambia la realidad del club. El presidente de la institución, Ignacio Reynoso, dialogó con UNO y destacó la magnitud del gesto y su impacto en el día a día del club.

“Lo del colectivo surgió por parte de este muchacho, que es exjugador del club. Inclusive él jugó en la década del 80 en La Academia. Después se fue a vivir a Buenos Aires y se radicó allá. En esa época no había tanta comunicación y se perdió el contacto. Hace un tiempo, por las redes sociales, comenzó nuevamente a estar en contacto”, explicó el dirigente.

Ignacio Reynoso remarcó que el regreso de Cabré estuvo marcado por el reencuentro con sus afectos y con la institución:

“Don Leo se reencontró con los amigos, empezó a venir de vuelta, y siempre estuvo ese amor por La Academia. Él jugó varios años y quedó siempre ese sentido de pertenencia”.

La promesa se mantuvo firme hasta el final: “Él había dicho que si salíamos campeones del torneo de la Liga Departamental de Gualeguay iba a regalar un colectivo. Y cumplió”, afirmó el dirigente.

Un alivio logístico y económico para el club por años. Más allá del valor simbólico, el colectivo representa una solución concreta a uno de los principales problemas que afrontan los clubes del interior: el traslado.

“Para el club es muy importante contar con el colectivo. Nosotros jugamos una liga del departamento de Gualeguay, pero estamos a 50 kilómetros de la ciudad. Entonces, el fin de semana por medio, cuando toca jugar de visitante, tenemos que viajar con la Primera y con todas las categorías inferiores”, explicó Reynoso.

En ese sentido, detalló el impacto económico que implica el transporte: “El tema logístico para nosotros es un costo adicional anual muy importante. La verdad que esto del colectivo vino a solucionarnos gran parte de ese problema”.

El vehículo permitirá optimizar recursos, garantizar traslados seguros y fortalecer la organización deportiva, algo clave para un club que participa en prácticamente todas las categorías.

Actualmente, La Academia de General Galarza cuenta con casi 900 socios y compite en la Liga Departamental en la mayoría de las divisiones. “Jugamos en todas las categorías. A veces alguna inferior no se completa, pero estamos presentes en casi todas”, señaló el presidente.

Ignacio Reynoso también reflejó la realidad de los clubes de pueblo, donde la dirigencia cumple múltiples funciones:

“Bien se sabe que en los clubes del interior los dirigentes hacen de todo. El domingo, por ejemplo, me tocó un ratito hasta de camillero. Faltaba uno y tuve que entrar a la cancha. También corto el pasto y ayudamos en todo lo que haga falta para el club”.

Sobre la figura de Leonardo Cabré, el titular de la institución fue claro: “Don Leo es un hombre de perfil bajo. No le gusta aparecer mucho ni el tema de las notas. Es una persona con un corazón enorme, de hacer más y hablar menos”.

El colectivo ya es parte del patrimonio del club y se transformó en un símbolo de pertenencia, gratitud y amor por los colores. Un gesto que no solo mejora la logística deportiva, sino que fortalece la identidad de La Academia y emociona a toda una comunidad.

En la localidad de General Galarza, el campeonato se celebró en la cancha. Pero la historia grande se escribió fuera de ella, con una promesa cumplida y un legado que viajará por las rutas de Entre Ríos durante muchos años.