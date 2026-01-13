El pasajero había resultado con heridas y estaba internado tras caer de un colectivo. No resistió y desde el Hospital San Martín de Paraná comunicaron su deceso

.Paraná: murió el pasajero que se había caído al descender de un colectivo

Este martes se confirmó el fallecimiento del hombre de 77 años que había resultado gravemente herido luego de caer de un colectivo de la Línea G al momento de descender en una parada sobre calle España, entre Pellegrini e Italia de Paraná.

San José UTE expresó su pesar por la muerte de un pasajero en Paraná

El episodio se produjo este lunes cuando varios pasajeros descendían de la unidad por la puerta trasera. El último de ellos fue un adulto mayor, identificado como Ricardo Centurión, domiciliado en Paraná. Fue en calle España, entre Pellegrini e Italia, cuando un colectivo de la línea G retomó la marcha mientras el pasajero descendía. La maniobra provocó que el adulto mayor perdiera el equilibrio y golpeara violentamente contra el cordón de la vereda.

Perdió el equilibrio

Según los primeros testimonios, cuando el hombre aún no había logrado apoyar completamente ambos pies sobre la vereda, el colectivo habría retomado la marcha, provocando que el pasajero perdiera el equilibrio y cayera violentamente al pavimento.

Fracturas múltiples

Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió fractura de cadera, fractura de fémur izquierdo y una fractura intercostal, esta última con complicaciones severas, ya que le provocó un hemoneumotórax. Estuvo sedado, entubado, pero lamentablemente falleció en el hospital San Martín donde estaba internado.

La Comisaría Primera cercó la zona y personal de Criminalística realizó pericias en la parada y la calzada. Todos los pasajeros descendieron del colectivo para declarar, mientras el chofer fue detenido por orden de la fiscal Huerto Felgueres, como parte del procedimiento judicial.

Se dispusieron pruebas de alcoholemia y toxicológicas, además de relevamientos técnicos para reconstruir la mecánica del accidente.