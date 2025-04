Circulación en Paraná: una odisea que requiere trabajo en conjunto

“Voy por la calle con la silla de ruedas de mi hija con discapacidad porque por la vereda no se puede. Estacionan adelante de las rampas o están todas rotas”, explica Ailén.

Daniel, ciego desde hace pocos años, agrega: “Es imposible andar. Uno se tropieza todo el tiempo aunque tenga bastón, es así en toda la ciudad porque aunque en el centro haya baldosas podotáctiles la gente le pone cosas arriba, como carteles, parlantes, puestos de ventas. Y uno se termina resignando a que ya es así”.

rampas rotas.jpg La Municipalidad de Paraná proyecta reparar las rampas rotas en espacios públicos. Foto: Camila Gomez / UNO

Inclusión en Paraná

La lucha es por una ciudad accesible para todas las personas. Si bien ha habido avances, se requiere de un mayor compromiso de la comunidad y el Estado, para preservar la salud.

Ante accidentes en veredas, UNO conversó con Eduardo Loréfice, secretario de Planificación e Infraestructura de Paraná.

—Hay casos de paranaenses que han tenido accidentes por el mal estado de las veredas, siendo perjudicados ellos o elementos de apoyo, como bastones, andadores o sillas de ruedas ¿Qué información les llega a la Municipalidad sobre este tema?

—Es una situación que nos preocupa porque tenemos mayormente una injerencia en lo que es el control del estado de las veredas pero no la potestad de la reparación. La vereda es parte de la propiedad, le corresponde al vecino tenerla en condiciones, incluso hay una reglamentación que establece el tipo de materiales que hay que colocar, que tiene que ser antideslizante para evitar que cuando llueve sea resbaladizo, entre otras precisiones. Obviamente, sobre todo en una situación económica como la de ahora, se hace difícil exigirle a un vecino que haga la reparación de la vereda. Sí nos corresponde a nosotros espacios públicos como la Peatonal San Martín. En ese caso ha habido inconvenientes por algún hueco que se generó, o un socavón provocado por la rotura de algún caño. La situación es mixta cuando hay una rotura de caño fuera de la propiedad, y que ahí nos corresponde hacer la reparación y dejarla en condiciones.

En el caso de la Peatonal nos llegan denuncias, por ejemplo en 2022 de una señora que se cayó en lo que era el Banco Francés, que hoy es el BBVA. Ahí había una cañería rota y generó que al pasar la señora caminando, se le desplomó el suelo y cayó adentro, porque se ve que estaba roto desde hace un tiempo, erosionó y no se ve hasta que no colapsa el piso. Cuando ya es demasiado grande no se puede sostener con la capa superior, está firme pero al no tener nada debajo llega un momento que cede.

Son cuestiones que tienen solución pero siempre existe el riesgo que se lastime una persona, que haya torceduras, quebraduras, cortes... eso es casi garantizado cuando hay una caída de ese tipo.

—¿Reciben denuncias por accidentes así?

—El municipio siempre es la primera puerta que van a golpear, con cualquier reclamo, corresponda o no. Es el Estado más cercano que tiene el vecino, pero nosotros tenemos el control para que se mantengan en condiciones pero la reparación es obligación del propietario. Entonces, ahí ha un período donde intimamos que se haga una reparación y no se hace, puede quedar un espacio de tiempo donde no se repare inmediatamente. En algún momento, pensamos en implementar, para determinados casos, ejecutar una reparación y cobrarla mediante tasas. Pero requiere una logística para implementarla e igual hay que intimar al vecino para que lo haga por cuenta propia, es algo que suele hacerse con el corte de pasto y mantenimiento de terrenos baldíos.

veredas rotas.jpg Cada cuadra de Paraná presenta roturas en la vereda de al menos una casa o negocio. Foto: Camila Gomez / UNO

Los vecinos: clave para una mejor convivencia

—¿Habría que apelar a la solidaridad entre vecinos?

—Sería lo más lógico, pero hoy la situación económica de las familias no es la ideal. La situación macroeconómica ha generado un desaceleramiento de la economía, hay mucho menos movimiento. Es crítico y se complica que haya un margen para hacer mantenimiento o una reparación.

Nosotros como municipio tampoco escapamos a eso, estamos acotados de recursos.

—¿Cómo debe actuar el vecino ante roturas de rampas o baldosas podotáctiles (senderos seguros para personas ciegas y con baja visión) en espacios públicos?

—Estamos trabajando en un plan con la Secretaría de Cultura y Convivencia Ciudadana, que tiene un programa llamado Caminar Paraná. Lo que estamos haciendo es completar circuitos de accesibilidad, que incluimos en todos los espacios públicos y edificios que hacemos.

En ese sentido, estamos haciendo un relevamiento de esta situación y vemos que muchas veces se ven deterioradas porque pasan camiones que para poder girar se sube a la rampa. Hace falta mantenimiento, vamos a mejorar los circuitos, generar nuevos e ir ampliando hacia toda la ciudad para generar una accesibilidad universal. Es un proceso, vamos a ir generando alternativas porque es muy dificil circular por las veredas y muchas veces las personas tienen que caminar por la calle. Cada espacio que intervenimos lo hacemos con esa perspectiva. Siempre pensamos desde una mirada integral cada obra. Nos gustaría avanzar más rápido pero son criterios que llegaron para quedarse, la inclusión es algo que tenemos que contemplar en todos los proyectos.

Eduardo Loréfice MUNICIPALIDAD DE PARANÁ.jpg "Es muy dificil circular por las veredas y muchas veces las personas tienen que caminar por la calle. El mantenimiento de las veredas es potestad del propietario", expresó Eduardo Loréfice, secretario de Planificación e Infraestructura de Paraná. Foto: Camila Gomez / UNO

Proyecciones de la Municipalidad de Paraná

—¿Qué tareas se prevén para los meses siguientes?

—Tenemos que salir del rol Policía de la construcción en lo que es referido al área de las veredas y tener un rol más activo: el control genera mayor orden pero también genera que el que no quiera ser controlado porque no está dentro de la norma haga una evasión. Entonces la idea es generar un círculo virtuoso, donde nosotros vayamos acompañando a la gente a que vea las ventajas de estar dentro de la norma, porque si bien esto puede requerir la adecuación del proyecto con incidencias en el costo, está pensado desde el punto de vista de las dimensiones mínimas de habitabilidad de una casa. Pedimos calidad de espacio. Es importante que el paranaense entienda que estar dentro de la norma no tiene que salir más caro, tenemos derechos de construcción muy bajos para un proyecto porque premiamos al que ejecuta obras dentro de la norma. Si la construcción es irregular se lo castiga con multas, lo cual termina teniendo un costo más alto de manera innecesaria.

Quizás haya desconocimiento en ese sentido y lo que tratamos es de difundir, por eso hay que acompañar a la obra privada, que redunda en una mejor calidad e vida después.