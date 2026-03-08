Uno Entre Rios | Ovación | Berlo

El paranaense Brian Berlo tiene nuevo club

El defensor Brian Berlo es nuevo jugador de Defensores de Vilelas, equipo recientemente ascendido al Torneo Federal A.

8 de marzo 2026 · 19:06hs
Brian Berlo llega tras su paso por Sarmiento de Resistencia.

Brian Berlo llega tras su paso por Sarmiento de Resistencia.

El futbolista paranaense Brian Berlo tiene nuevo club. El defensor se convirtió en flamante refuerzo de Defensores de Vilelas, el conjunto chaqueño que recientemente viene de lograr el ascenso al Torneo Federal A tras superar en la final del Regional Amateur a Juventud Unida de Gualeguaychú.

El jugador de la capital entrerriana asume este desafío luego de haber estado en Sarmiento de Resistencia en la última temporada.

Berlo, de 37 años, es surgido de las divisiones inferiores de Atlético Paraná, club con el que logró tres ascensos: del Torneo del Interior al Argentino B en 2010, del Argentino A al Federal A en 2014 y del Federal A a la B Nacional en 2014.

Tras dejar el Gato de barrio San Martín también jugó en Cipolletti, Santamarina de Tandil y Sportivo Belgrano de San Francisco.

