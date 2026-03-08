Uno Entre Rios | El País | Día Internacional de la Mujer

Día Internacional de la Mujer: diversas organizaciones se manifestarán este lunes

Organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales se manifestarán este lunes a lo largo de todo el país por el Día Internacional de la Mujer.

8 de marzo 2026
En Paraná

En Paraná, la convocatoria por el Día Internacional de la Mujer es a las 17.30 en Plaza de Mayo.

Organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales llevarán a cabo una serie de manifestaciones a lo largo de todo el país, este lunes 9, en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y reivindicar sus derechos.

En Paraná, la convocatoria es a las 17.30 en Plaza de Mayo, con recorrido hacia Casa de Gobierno. La marcha también vincula la lucha actual con los 50 años del Golpe Militar de 1976, en un marco de reivindicación de derechos y memoria histórica.

La jornada federal tendrá como objetivo central los mismos reclamos que embanderan la fecha hace más de 10 años, como es la lucha contra la violencia machista, la brecha salarial, la precarización laboral y la defensa de los derechos alcanzados, ante posibles retrocesos con los que amenaza el Gobierno Nacional.

En nuestro país, y según el informe que publicó este domingo el observatorio de la organización MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) que abarca los meses de enero y febrero de este año, se registra un femicidio cada 39 horas, es decir, un promedio de 0.6 muertes por día (una víctima cada día y medio).

En cuanto a la situación salarial, el análisis realizado la semana pasada por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló que los ingresos de los hombres superan entre un 27% y un 29% a los de las mujeres, una brecha que se agranda de acuerdo a los puestos de trabajo y de las condiciones laborales informales .

En cuanto a la crianza de los hijos, según un documento publicado en septiembre del año pasado por la oficina de Situación de la Niñez y Adolescencia de UNICEF, 7 de cada 10 padres en Argentina no cumplen con la cuota alimentaria y es la madre quien está a cargo de la manutención, educación, alimentación y salud de las infancias.

Respecto a la jornada de mañana, el colectivo ‘Ni Una Menos’ fue quien impulsó la convocatoria, a la que se sumaron la CGT y las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma); la agrupación feminista de izquierda Pan y Rosas, integrada por la diputada nacional (FIT) Myriam Bregman; y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (que participa como parte de organizaciones feministas tradicionales), entre otras.

Bregman, asimismo, convocó "a todas las mujeres que comparten sus peleas en el Congreso” y que son “las verdaderas protagonistas en las calles de cada una de estas luchas”: “A marchar juntas con Pan y Rosas y organizarnos, porque tenemos que volver a mostrar la potencia de nuestra fuerza colectiva”, añadió.

La decisión de trasladar la marcha principal del domingo 8 al lunes 9 se tomó con el fin de visibilizar esta problemática no sólo con las movilizciones, sino con un paro de actividades que demuestre la importancia de las mujeres tanto en la economía y la sociedad.

