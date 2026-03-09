El petroleo rompe la barrera de los 100 dólares el barril

Uno Entre Rios | Economia | petróleo

El petróleo vuelve a los tres dígitos por la guerra en Medio Oriente, las bolsas asiáticas caen y marzo arranca con presión sobre la inflación en Argentina

9 de marzo 2026 · 09:11hs
Israel y Estados Unidos atacaron Irán en el inicio de la operación Rugido del León

El mercado global volvió a entrar en modo alerta tras una fuerte escalada de tensiones en Medio Oriente que impactó de lleno en el precio del petróleo, provocó caídas en bolsas internacionales y sumó presión sobre economías frágiles como la argentina.

El petróleo superó los US$100 por barril por primera vez en cuatro años luego de la intensificación del conflicto en Medio Oriente, en el marco de la guerra que involucra a Irán y que amenaza con alterar el suministro energético global. El salto refleja el temor de los mercados a que se produzcan interrupciones en el transporte de crudo o que se amplíe el conflicto en una región clave para la producción mundial.

El aumento del precio del crudo tiene impacto inmediato en la inflación global y en los costos energéticos, lo que añade presión a las economías que todavía luchan por estabilizar los precios tras el ciclo inflacionario de los últimos años.

En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump intentó restar dramatismo al impacto económico del conflicto, aunque el salto del petróleo genera preocupación en los mercados por su efecto directo sobre el costo de la energía y el transporte.

El shock energético también golpeó a los mercados financieros internacionales. Las bolsas asiáticas registraron fuertes caídas, con desplomes que llegaron a superar el 7% en algunos índices, en lo que analistas califican como uno de los movimientos más bruscos desde el inicio de la pandemia en 2020. El nerviosismo se trasladó a los mercados globales ante el temor de una nueva ola de volatilidad financiera.

La suba del petróleo suele actuar como un disparador de incertidumbre macroeconómica porque puede frenar el crecimiento económico y acelerar la inflación, un escenario que preocupa especialmente a los bancos centrales.

En Argentina, el contexto internacional adverso llega en un momento particularmente delicado. El mercado financiero comenzó a exigir señales más contundentes al equipo económico encabezado por el ministro Luis Caputo. Según analistas del mercado, los inversores consideran que los avances logrados hasta ahora no alcanzan para reducir de forma sostenida el riesgo país, que continúa elevado y refleja la desconfianza sobre la capacidad de la economía argentina para estabilizarse. publica Ecos 365.

En ese contexto, algunos operadores advierten que el mercado “le está corriendo el arco” al ministro, elevando las expectativas sobre las medidas que deberían implementarse para consolidar el programa económico y recuperar el acceso al crédito internacional.

Al mismo tiempo, el frente inflacionario vuelve a encender señales de alerta. Las primeras estimaciones privadas anticipan que marzo podría comenzar con una inflación por encima del 3%, impulsada por ajustes de precios regulados y aumentos en distintos rubros de consumo.

Este escenario plantea un nuevo desafío para el Gobierno, que busca sostener la desaceleración inflacionaria iniciada en los últimos meses mientras enfrenta un contexto internacional más inestable y un mercado financiero que demanda señales de mayor solidez macroeconómica.

Así, la combinación de conflicto geopolítico, volatilidad en los mercados y tensiones económicas locales configura un inicio de mes cargado de incertidumbre para inversores y economías alrededor del mundo.

