Uno Entre Rios | Policiales | unidad penal

Un preso se escapó de la Unidad Penal de Paraná y fue recapturado

El escape sucedió durante la siesta de este domingo. Sin embargo, el sujeto fue capturado por personal del Servicio Penitenciario.

8 de marzo 2026 · 18:25hs
Un preso se escapó de la Unidad Penal de Paraná y fue recapturado

Un interno de la Unidad Penal N° 1 de Paraná evadió los controles y logró escapar de las instalaciones. El hecho sucedió durante la siesta de este domingo y generó preocupación entre los vecinos de la zona. Sin embargo, el condenado no logró llegar muy lejos, ya que personal del Servicio Penitenciario lo detuvo.

La fuga se da a dos días del homicidio de un interno en las instalaciones de la cárcel, lo que vuelve a poner en el foco a la seguridad de la unidad carcelaria. Cabe señalar que el viernes fue asesinado en el Pabellón N° 6 Matías Siegfried, de 26 años, y que dos internos están acusados del crimen: los hermanos Raúl y Luis Miño.

tras la muerte de un interno en la unidad penal de parana, piden garantizar derechos humanos

Tras la muerte de un interno en la Unidad Penal de Paraná, piden garantizar derechos humanos

Los familiares del preso asesinado prendieron cubiertas frente a la Unidad Penal de Paraná.

Paraná: familiares de un interno asesinado realizaron una protesta y uno de ellos se prendió fuego

LEER MÁS: Tras la muerte de un interno en la Unidad Penal de Paraná, piden garantizar derechos humanos

A raíz del crimen, la justicia abrió una investigación penal a cargo de la fiscal Patricia Yedro. Además, las autoridades de la cárcel y el Servicio Penitenciario deberán elevar un informe sobre lo sucedido.

unidad penal Paraná
Noticias relacionadas
Los familiares del preso asesinado prendieron cubiertas frente a la Unidad Penal de Paraná.

Tensión en la Unidad Penal de Paraná con los familiares del interno asesinado

Tragedia en la Unidad Penal Nº1: un interno muerto tras una violenta riña.

Paraná: Mataron a un interno en la Unidad Penal 1

Luego del accidente en Feliciano, el menor fue trasladado al hospital Santa Rosa de Chajarí, donde finalmente murió.

Feliciano: un menor falleció tras un accidente entre una camioneta y una moto

nino de parana sufrio una descarga electrica y lucha por su vida: apuntan a la casa de un cura

Niño de Paraná sufrió una descarga eléctrica y lucha por su vida: apuntan a la casa de un cura

Ver comentarios

Lo último

El sorteo del Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El sorteo del Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Echagüe perdió y el martes jugará a todo o nada por la permanencia en la Liga Nacional Masculina

Echagüe perdió y el martes jugará a todo o nada por la permanencia en la Liga Nacional Masculina

Feliciano: un menor falleció tras un accidente entre una camioneta y una moto

Feliciano: un menor falleció tras un accidente entre una camioneta y una moto

Ultimo Momento
El sorteo del Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El sorteo del Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Echagüe perdió y el martes jugará a todo o nada por la permanencia en la Liga Nacional Masculina

Echagüe perdió y el martes jugará a todo o nada por la permanencia en la Liga Nacional Masculina

Feliciano: un menor falleció tras un accidente entre una camioneta y una moto

Feliciano: un menor falleció tras un accidente entre una camioneta y una moto

Niño de Paraná sufrió una descarga eléctrica y lucha por su vida: apuntan a la casa de un cura

Niño de Paraná sufrió una descarga eléctrica y lucha por su vida: apuntan a la casa de un cura

El paranaense Brian Berlo tiene nuevo club

El paranaense Brian Berlo tiene nuevo club

Policiales
Feliciano: un menor falleció tras un accidente entre una camioneta y una moto

Feliciano: un menor falleció tras un accidente entre una camioneta y una moto

Niño de Paraná sufrió una descarga eléctrica y lucha por su vida: apuntan a la casa de un cura

Niño de Paraná sufrió una descarga eléctrica y lucha por su vida: apuntan a la casa de un cura

Choque en la Ruta 20: un policía herido fue trasladado a Gualeguaychú

Choque en la Ruta 20: un policía herido fue trasladado a Gualeguaychú

Un preso se escapó de la Unidad Penal de Paraná y fue recapturado

Un preso se escapó de la Unidad Penal de Paraná y fue recapturado

Condenaron a un empresario y a un capataz por explotar a trabajadores en un campo en Entre Ríos

Condenaron a un empresario y a un capataz por explotar a trabajadores en un campo en Entre Ríos

Ovación
Echagüe perdió y el martes jugará a todo o nada por la permanencia en la Liga Nacional Masculina

Echagüe perdió y el martes jugará a todo o nada por la permanencia en la Liga Nacional Masculina

Cinthia González: Quiero hacer historia

Cinthia González: "Quiero hacer historia"

El Consejo Federal de AFA oficializó un nuevo Torneo Argentino del Interior

El Consejo Federal de AFA oficializó un nuevo Torneo Argentino del Interior

Pasó la quinta edición de la Carrera Nocturna en Paraná

Pasó la quinta edición de la Carrera Nocturna en Paraná

El paranaense Brian Berlo tiene nuevo club

El paranaense Brian Berlo tiene nuevo club

La provincia
El sorteo del Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El sorteo del Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

La Biblioteca Municipal de San Benito ofrece préstamos de libros y espacio de estudio

La Biblioteca Municipal de San Benito ofrece préstamos de libros y espacio de estudio

Ofrecen un taller de folklore gratuito en la Facultad de Ciencias Agropecuarias

Ofrecen un taller de folklore gratuito en la Facultad de Ciencias Agropecuarias

Escribir para existir: mujeres que cambiaron la literatura del siglo XX

Escribir para existir: mujeres que cambiaron la literatura del siglo XX

8M: Cómo trabaja la Defensa Pública por los derechos de las mujeres

8M: Cómo trabaja la Defensa Pública por los derechos de las mujeres

Dejanos tu comentario