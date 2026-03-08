Un preso se escapó de la Unidad Penal de Paraná y fue recapturado El escape sucedió durante la siesta de este domingo. Sin embargo, el sujeto fue capturado por personal del Servicio Penitenciario. 8 de marzo 2026 · 18:25hs

Un interno de la Unidad Penal N° 1 de Paraná evadió los controles y logró escapar de las instalaciones. El hecho sucedió durante la siesta de este domingo y generó preocupación entre los vecinos de la zona. Sin embargo, el condenado no logró llegar muy lejos, ya que personal del Servicio Penitenciario lo detuvo.

La fuga se da a dos días del homicidio de un interno en las instalaciones de la cárcel, lo que vuelve a poner en el foco a la seguridad de la unidad carcelaria. Cabe señalar que el viernes fue asesinado en el Pabellón N° 6 Matías Siegfried, de 26 años, y que dos internos están acusados del crimen: los hermanos Raúl y Luis Miño.

A raíz del crimen, la justicia abrió una investigación penal a cargo de la fiscal Patricia Yedro. Además, las autoridades de la cárcel y el Servicio Penitenciario deberán elevar un informe sobre lo sucedido.