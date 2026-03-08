Uno Entre Rios | Ovación | Turismo Carretera

Turismo Carretera: Julián Santero fue el ganador en Viedma

El mendocino fue inalcanzable en la segunda fecha del Turismo Carretera y convirtió a BMW en la séptima marca ganadora en la historia de la categoría.

8 de marzo 2026 · 16:26hs
Con la victoria de Santero

Con la victoria de Santero, BMW se convirtió en la séptima marca en lograr un triunfo en el Turismo Carretera.

Julián Santero, en su BMW M4 alistado por el Ambrogio Racing, se adjudicó de punta a punta la final del Turismo Carretera que se disputó en el autódromo de Viedma, por la segunda fecha del campeonato 2026, y le dio a BMW su primera victoria en la categoría más popular del país.

De esta manera, se convirtió en la 7ª marca que consigue ganar en la categoría más popular del país, luego de Ford, Dodge, Chevrolet, Volvo, Torino y Toyota.

Sorpresa en el automovilismo: Agustín Martínez deja la actividad.

Sorpresa en el automovilismo: Agustín Martínez deja la actividad

Echagüe tendrá su última chance por la salvación.

Echagüe perdió y el martes jugará a todo o nada por la permanencia en la Liga Nacional Masculina

Mauricio Lambiris fue el segundo en cruzar la meta, mientras que Elio Craparo se subió al último lugar del podio. Completaron los 10 primeros lugares José Luis Di Palma, Facundo Chapur, Andrés Jakos, Ignacio Fain, Jonathan Castellanos, Tobías Martínez y Nicolás Trosset.

Por su parte, para los entrerrianos no fue un buen fin de semana. Mariano Werner ingresó a los boxes a cambiar los neumáticos en la décima vuelta y eso lo retrasó notablemente respecto al desarrollo de la competencia. Él terminó 27°, mientras que Nicolás Bonelli acabó en el 40° lugar.

El Turismo Carretera sigue en Neuquén

La categoría continuará con su actividad el fin de semana del 28 y 29 de marzo en el autódromo de Neuquén.

Turismo Carretera Julián Santero Viedma Automovilismo BMW
