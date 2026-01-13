Uno Entre Rios | Ovación | Maratón

La Maratón de la Mujer en Concordia con fecha confirmada

Se anunció que la Maratón de la Mujer en Concordia se correrá el domingo 8 de marzo. En los próximos días se abren las inscripciones, correrán 5 kilómetros.

13 de enero 2026 · 18:48hs
La prueba está destinada solo para mujeres y en este 2026 va por la 16° edición.

La prueba está destinada solo para mujeres y en este 2026 va por la 16° edición.

Como todos los años la Maratón de la Mujer se ganó su sello propio y para esta 16° edición promete ser espectacular. Desde la Asociación Concordiense Amigos del MTB se confirmó que la prueba se realizará el domingo 8 de marzo.

Maratón de la Mujer.jpg
El Maratón de la Mujer se realizará el 8 de marzo.

El Maratón de la Mujer se realizará el 8 de marzo.

Desde la organización ya trabajan en la planificación de la prueba, que espera contar con una verdadera multitud de damas. Ya se trabaja en los distintos aspectos organizativos para la prueba, que tendrá como punto de partida la Plaza 25 de Mayo y que tendrá una distancia de 5 kilómetros.

El Maratón de Reyes tendrá lugar este sábado.

Se corre este sábado el Maratón Internacional de Reyes 2026

Los participantes locales del Maratón de Reyes retiraron su kits.

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

En los próximos días se anunciará la apertura de las inscripciones para la carrera que tendrá muchos premios en regalos, como ya es un clásico de todos los años.

A modo de antecedente, la edición 2025 entregó a una nueva ganadora en su historial, se trató de Johanna Falcon de la ciudad de San Salvador. La vencedora empleó un tiempo total de 19’33” y venció a Melisa Cabrera y Daniela Penoni, quienes completaron el podio.

Calendario 2026 para eventos en Concordia

Por otra parte, desde los Amigos del MTB compartieron la extensa agenda de actividades que espera por organizar en este 2026.

El 17 de enero: Final Duatlón Rural en la Estación de Servicio El Toro

El 8 de marzo: Maratón de la Mujer

El 11 de abril: 1° fecha del Circuito MTB

El 16 de mayo: 2° fecha del Circuito MTB

El 21 de junio: Duatlón Regional Rural

El 8 de agosto: Rural Bike La Criolla

El 19 de septiembre: 3° fecha del Circuito MTB

El 10 de octubre: 4° fecha del Circuito MTB

El 22 de noviembre: Desafío KM 248

Maratón Concordia Damas
