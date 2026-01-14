A los 14 años, un concordiense representará a Entre Ríos en el Nacional de Malambo Con 14 años, Joaquín Cannoniero volverá a representar a Entre Ríos en el Nacional de Malambo, compitiendo en la categoría Juvenil. 14 de enero 2026 · 07:02hs

A los 14 años, un concordiense representará a Entre Ríos en el Nacional de Malambo.

Con apenas 14 años, el joven bailarín Joaquín Cannoniero, oriundo de Concordia, volverá a decir presente en uno de los escenarios más emblemáticos del folclore argentino.

Será su cuarta participación representando a la provincia de Entre Ríos en el Campeonato Nacional de Malambo, que se desarrolla en Laborde, Córdoba.

En esta ocasión, Joaquín competirá en el rubro Malambo Juvenil, una categoría que reúne a destacados exponentes de todo el país y que exige no solo destreza técnica, sino también resistencia, precisión y un profundo conocimiento de la danza tradicional.