A los 14 años, un concordiense representará a Entre Ríos en el Nacional de Malambo

Con 14 años, Joaquín Cannoniero volverá a representar a Entre Ríos en el Nacional de Malambo, compitiendo en la categoría Juvenil.

14 de enero 2026 · 07:02hs
Con apenas 14 años, el joven bailarín Joaquín Cannoniero, oriundo de Concordia, volverá a decir presente en uno de los escenarios más emblemáticos del folclore argentino.

Será su cuarta participación representando a la provincia de Entre Ríos en el Campeonato Nacional de Malambo, que se desarrolla en Laborde, Córdoba.

Entre Ríos tendrá presencia juvenil en el Nacional de Malambo

En esta ocasión, Joaquín competirá en el rubro Malambo Juvenil, una categoría que reúne a destacados exponentes de todo el país y que exige no solo destreza técnica, sino también resistencia, precisión y un profundo conocimiento de la danza tradicional.

