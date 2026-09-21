El Congreso extraordinario de Agmer será el viernes 25 en Paraná. El gremio espera que el Gobierno mejore la oferta del 3,5% de la primera reunión paritaria

El Congreso extraordinario de Agmer será el viernes 25 en Paraná. El gremio espera que el Gobierno mejore la oferta del 3,5% de la primera reunión paritaria

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó a Congreso Extraordinario para este viernes 25 de septiembre, para analizar la situación salarial y definir la negociación en el marco de la paritaria docente.

En la primera reunión de la nueva instancia de negociación salarial, realizada el jueves en la Secretaría de Trabajo, el Gobierno provincial presentó una propuesta de recomposición del 3,5% para septiembre, con carácter remunerativo y bonificable, además de un cambio en la base de cálculo. El incremento se percibiría con los haberes que se liquiden en octubre.

La Provincia propuso un aumento del 3,5% a los docentes y Agmer la consideró insuficiente

La propuesta fue considerada insuficiente por los gremios docentes, que reclamaron una mejora. El secretario general de Agmer, Abel Antivero, planteó que el Gobierno debe presentar una propuesta superadora y advirtió sobre el atraso salarial que atraviesa el sector. “Emplazamos al gobierno al día martes para que hagan una propuesta superadora y que tenga la intención de poder recomponer el salario”, expresó en esa oportunidad.

Además, Antivero avizoró un ciclo lectivo 2027 “condicionado por la inferioridad de condiciones salariales”. “Hay un proceso de empobrecimiento al que el gobierno no está respondiendo”, advirtió a APF.

Tras el encuentro, las partes acordaron continuar la negociación durante esta semana. Está previsto un segundo encuentro paritario para el martes, aunque el horario todavía debe ser confirmado por la Secretaría de Trabajo.