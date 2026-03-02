2.300 estudiantes participaron del UPD en Paraná

Así lo informó la Policía de Paraná, que desplegó un operativo en El Thompson donde los estudiantes celebraron el UPD. Una joven asistida por descompensación.

Unos 2.300 estudiantes de sexto año participaron del festejo por el Último Primer Día (UPD) en el balneario El Thompson de Paraná durante la madrugada de este lunes, según informó la Policía.

De acuerdo a lo señalado por la policía de la capital entrerriana, el operativo especial comenzó a las 0 y se desplegó en distintos espacios públicos, con el objetivo de concentrar a los adolescentes en un único punto de encuentro para facilitar las tareas de control y prevención.

Siempre según lo informado por la fuerza, el evento se desarrolló con normalidad. Como particularidad de este año, se reservó con anticipación el local bailable Arenas, donde se congregaron cerca de 1.800 jóvenes en un ambiente controlado, lo que contribuyó a reducir el ingreso de bebidas alcohólicas al balneario.

Joven asistida

La única restricción aplicada fue la prohibición del ingreso de botellas de vidrio. Desde la Policía indicaron que el consumo de alcohol fue menor en comparación con ediciones anteriores.

En cuanto a la asistencia sanitaria, se dispuso una ambulancia para atender a una joven de 18 años que presentó una descompensación y convulsiones; según se informó, se encontraba estable. Además, otros cuatro jóvenes fueron retirados del lugar por sus padres.