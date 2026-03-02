Uno Entre Rios | Economia | Medio Oriente

Medio Oriente: la violencia pone nerviosas a las bolsas del mundo

Las bolsas de Europa y Asia caen tras escalada en Medio Oriente. Los mercados reaccionan con caídas generalizadas al conflicto en Irán. El petróleo se dispara.

2 de marzo 2026 · 10:11hs
Las bolsas de Europa y Asia caen tras escalada en Medio Oriente. Los mercados  reaccionan con caídas generalizadas al conflicto en Irán. El petróleo se dispara.

Las bolsas de Europa y Asia caen tras escalada en Medio Oriente. Los mercados  reaccionan con caídas generalizadas al conflicto en Irán. El petróleo se dispara.
Las bolsas de Europa y Asia caen tras escalada en Medio Oriente. Los mercados  reaccionan con caídas generalizadas al conflicto en Irán. El petróleo se dispara.

Las bolsas de Europa y Asia caen tras escalada en Medio Oriente. Los mercados  reaccionan con caídas generalizadas al conflicto en Irán. El petróleo se dispara.

Las bolsas de Europa y Asia presentan caídas generalizadas en el comienzo de marzo, mientras los precios del petróleo trepan 13%, en medio del conflicto en Medio Oriente. En paralelo, crece la expectativa por la apertura del mercado argentino tras los anuncios del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

Los mercados internacionales exhiben un inicio agitado del tercer mes del año tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la escalada del conflicto en la región. En Europa, las bolsas abrieron en rojo con París bajando 1,96%, Fráncfort 1,99%, Milán 2,13%, Londres 0,55% y Madrid 2,58%.

Tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, el Papa León XIV llamó a detener la violencia y evitar “una tragedia de enormes proporciones”

El Papa León XIV expresó su "profunda preocupación" por los ataques en Irán

La Finalissima entre la Selección Argentina y España esta programada en Qatar.

Qatar suspendió el fútbol: alerta por la Finalissima

Las acciones más afectadas son las vinculadas al sector aéreo y del turismo. Las aerolíneas japonesas ANA y JAL se hundieron más de un 5%, AirFrance-KLM se desplomaba un 7,24% y la alemana Lufthansa bajaba en un 5,77%.

Bolsas mercado mundial

En contraste, las ganadoras del escenario actual son las empresas energéticas, registrando saldos positivos en la apertura de las bolsas europeas: Shell (5,32%), BP (4,70%), Repsol (4,29%) o TotalEnergies (3,97%).

En el continente asiático, predominaron los registros negativos en los principales mercados. Tokio terminó la sesión con una caída de -1,4% y Hong Kong, de -2,1%. Solo la bolsa de Shanghái logró escapar de la tendencia, al finalizar con una leve subida de 0,5%.

En este marco, los precios del petróleo se disparan este lunes hasta un 13% ante el bloqueo de la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del suministro global de crudo.

El precio del barril de Brent, referencia para Europa, llegó a trepar en torno al 13%, ubicándose en la zona de los US$80, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos escala cerca de un 12%.

Bolsas mercado mundial 1

El precio del gas europeo también se disparó notoriamente al subir más del 20%, a raíz de que el conflicto amenaza las exportaciones de gas natural licuado del Golfo. De esta manera, el contrato de futuros TTF holandés, considerado la referencia europea, aumentó hasta los 38.885 euros.

El precio del oro, por su parte, avanzaba 1,9 % cotizando en 5.378,88 dólares por onza. La plata sube 1,35 %, situándose en 95,05 dólares, mientras que el cobre trepa 0,16 % y se ubica en 13.391 dólares en el mercado de futuros de Londres.

En paralelo, el mercado argentino acapara la atención tras el discurso de Milei en la Asamblea Legislativa, donde se expuso la hoja de ruta del Gobierno con las próximas reformas que serán enviadas al Congreso.

Medio Oriente Irán bolsas
Noticias relacionadas
El Monotributo bajo la lupa: una guía  esencial para no perderse en las escalas

El Monotributo bajo la lupa: una guía esencial para no perderse en las escalas

Los despidos en la textil Cocot iniciaron meses atrás y redujeron drásticamente el equipo de trabajo que empleaba a unas 500 personas.

La lencería Cocot despidió a 140 empleados y adeuda sueldos

Un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) mapea la pirámide social argentina. Revela gran brecha entre los que más ganan y los que menos perciben

Argentina: cuánto debe ganar una familia para pertenecer a la clase media

El Indec informó que el saldo turístico de enero fue negativo con 1.272.400 visitantes internacionales menos.

Indec: el saldo turístico de enero fue negativo con 1.272.400 visitantes internacionales menos

Ver comentarios

Lo último

Chiqui Tapia se adjudicó públicamente la liberación de Nahuel Gallo

Chiqui Tapia "se adjudicó" públicamente la liberación de Nahuel Gallo

La Caja de Jubilaciones actualizó el monto mínimo inembargable de los haberes previsionales

La Caja de Jubilaciones actualizó el monto mínimo inembargable de los haberes previsionales

Medio Oriente: la violencia pone nerviosas a las bolsas del mundo

Medio Oriente: la violencia pone nerviosas a las bolsas del mundo

Ultimo Momento
Chiqui Tapia se adjudicó públicamente la liberación de Nahuel Gallo

Chiqui Tapia "se adjudicó" públicamente la liberación de Nahuel Gallo

La Caja de Jubilaciones actualizó el monto mínimo inembargable de los haberes previsionales

La Caja de Jubilaciones actualizó el monto mínimo inembargable de los haberes previsionales

Medio Oriente: la violencia pone nerviosas a las bolsas del mundo

Medio Oriente: la violencia pone nerviosas a las bolsas del mundo

El Papa León XIV expresó su profunda preocupación por los ataques en Irán

El Papa León XIV expresó su "profunda preocupación" por los ataques en Irán

Javier Milei: los puntos salientes de su discurso ante la Asamblea Legislativa

Javier Milei: los puntos salientes de su discurso ante la Asamblea Legislativa

Policiales
Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Incendio en residencia estudiantil de Paraná dejó importantes daños materiales

Incendio en residencia estudiantil de Paraná dejó importantes daños materiales

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Ovación
River, con DT interino, visita a Independiente Rivadavia

River, con DT interino, visita a Independiente Rivadavia

Rosario Central se quedó con el clásico ante Newells con Di María como figura

Rosario Central se quedó con el clásico ante Newell's con Di María como figura

Chiqui Tapia se adjudicó públicamente la liberación de Nahuel Gallo

Chiqui Tapia "se adjudicó" públicamente la liberación de Nahuel Gallo

A la espera de Coudet, River viaja a Mendoza para jugar este lunes

A la espera de Coudet, River viaja a Mendoza para jugar este lunes

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

La provincia
La Caja de Jubilaciones actualizó el monto mínimo inembargable de los haberes previsionales

La Caja de Jubilaciones actualizó el monto mínimo inembargable de los haberes previsionales

Se lleva a cabo el paro nacional docente y en Entre Ríos habrá audiencia de conciliación

Se lleva a cabo el paro nacional docente y en Entre Ríos habrá audiencia de conciliación

SMN: cielo despejado con temperatura de hasta 35 grados

SMN: cielo despejado con temperatura de hasta 35 grados

2.300 estudiantes participaron del UPD en Paraná

2.300 estudiantes participaron del UPD en Paraná

Habrá una exposición interactiva feminista en el Juan L. Ortiz

Habrá una exposición interactiva feminista en el Juan L. Ortiz

Dejanos tu comentario