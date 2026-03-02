Provincias del Delta y la Nación consolidan tareas para combatir incendiosP

La iniciativa expresa el compromiso que ya llevan adelante las provincias del Delta para enfrentar eventos, como la lucha contra el fuego

La iniciativa expresa el compromiso que ya llevan adelante las provincias del Delta para enfrentar eventos, como la lucha contra el fuego

La iniciativa expresa el compromiso que ya llevan adelante las provincias del Delta para enfrentar eventos, como la lucha contra el fuego

Por medio de un acta compromiso, ministros de las provincias que integran el Delta argentino y autoridades federales, avanzaron en acciones de cooperación para gestionar situaciones de riesgo de incendios y otras emergencia en la región.

"La capacidad de respuesta ante los incendios es eficiente cuando hay coordinación y entrenamiento. Cada uno debe saber cuál es su rol y trabajar en equipo, hombro con hombro. De eso se trata la integración y en el caso del Delta lo venimos construyendo de manera metódica", dijo el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, al firmar el documento, el sábado, en la localidad santafesina de Alvear, en representación de Entre Ríos.

Delta Incendios (2)

Desde Entre Ríos participaron Pablo Aceñolaza, director de Áreas Protegidas de la Secretaría de Ambiente; el coordinador del Ministerio de Seguridad, Néstor Spesot; y el director de Defensa Civil, Oscar Díaz Bertozzi.

Por Santa Fe hizo lo propio el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; y por Buenos Aires Javier Alonso, ministro de Seguridad. Desde el gobierno Nacional fue Ignacio Cabello, subdirector ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias.

Delta Incendios (1)

La iniciativa expresa el compromiso que ya llevan adelante las provincias para enfrentar eventos, como la lucha contra el fuego. Por caso, el acta se suscribió en el marco del Taller Interprovincial de Combatientes de Incendios Forestales para la Región Delta que se extendió durante el fin de semana y que reunió a brigadistas de las tres provincias de Bomberos Voluntarios, Zapadores y Policía Federal, en una instancia de capacitación y articulación conjunta.