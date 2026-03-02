Uno Entre Rios | La Provincia | provincias

Provincias del Delta y la Nación consolidan tareas para combatir incendiosP

La iniciativa expresa el compromiso que ya llevan adelante las provincias del Delta para enfrentar eventos, como la lucha contra el fuego

2 de marzo 2026 · 10:48hs
La iniciativa expresa el compromiso que ya llevan adelante las provincias del Delta para enfrentar eventos

La iniciativa expresa el compromiso que ya llevan adelante las provincias del Delta para enfrentar eventos, como la lucha contra el fuego
La iniciativa expresa el compromiso que ya llevan adelante las provincias del Delta para enfrentar eventos

La iniciativa expresa el compromiso que ya llevan adelante las provincias del Delta para enfrentar eventos, como la lucha contra el fuego

Por medio de un acta compromiso, ministros de las provincias que integran el Delta argentino y autoridades federales, avanzaron en acciones de cooperación para gestionar situaciones de riesgo de incendios y otras emergencia en la región.

"La capacidad de respuesta ante los incendios es eficiente cuando hay coordinación y entrenamiento. Cada uno debe saber cuál es su rol y trabajar en equipo, hombro con hombro. De eso se trata la integración y en el caso del Delta lo venimos construyendo de manera metódica", dijo el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, al firmar el documento, el sábado, en la localidad santafesina de Alvear, en representación de Entre Ríos.

La merma responde, principalmente, a una baja en la recaudación del IVA y a cambios en el esquema de anticipos del Impuesto a las Ganancias

Los recursos nacionales enviados a las provincias cayeron 7% en enero

Este jueves a las 20 horas, el artista entrerriano Germán Yujnovsky presentará En primer plano en la Casa de la Cultura

Germán Yujnovsky inaugura "En primer plano" en la Casa de la Cultura

Delta Incendios (2)

Desde Entre Ríos participaron Pablo Aceñolaza, director de Áreas Protegidas de la Secretaría de Ambiente; el coordinador del Ministerio de Seguridad, Néstor Spesot; y el director de Defensa Civil, Oscar Díaz Bertozzi.

Por Santa Fe hizo lo propio el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; y por Buenos Aires Javier Alonso, ministro de Seguridad. Desde el gobierno Nacional fue Ignacio Cabello, subdirector ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias.

Delta Incendios (1)

La iniciativa expresa el compromiso que ya llevan adelante las provincias para enfrentar eventos, como la lucha contra el fuego. Por caso, el acta se suscribió en el marco del Taller Interprovincial de Combatientes de Incendios Forestales para la Región Delta que se extendió durante el fin de semana y que reunió a brigadistas de las tres provincias de Bomberos Voluntarios, Zapadores y Policía Federal, en una instancia de capacitación y articulación conjunta.

provincias Delta Incendios
Noticias relacionadas
Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases.

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Según CAME, la temporada finalizó con 30,7 millones de turistas recorriendo Argentina, con un impacto económico de $11 billones. Entre Ríos una de las elegidas 

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

La temporada 2026 en Entre Ríos cerró con 66% de ocupación promedio, picos del 97% en Carnaval y un impacto superior a $300 mil millones en ingresos.

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Concordia: malestar por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género.

Concordia: malestar por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género

Ver comentarios

Lo último

Germán Yujnovsky inaugura En primer plano en la Casa de la Cultura

Germán Yujnovsky inaugura "En primer plano" en la Casa de la Cultura

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Ultimo Momento
Germán Yujnovsky inaugura En primer plano en la Casa de la Cultura

Germán Yujnovsky inaugura "En primer plano" en la Casa de la Cultura

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Concordia: malestar por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género

Concordia: malestar por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género

Policiales
Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Incendio en residencia estudiantil de Paraná dejó importantes daños materiales

Incendio en residencia estudiantil de Paraná dejó importantes daños materiales

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Ovación
River, con DT interino, visita a Independiente Rivadavia

River, con DT interino, visita a Independiente Rivadavia

Rosario Central se quedó con el clásico ante Newells con Di María como figura

Rosario Central se quedó con el clásico ante Newell's con Di María como figura

Chiqui Tapia se adjudicó públicamente la liberación de Nahuel Gallo

Chiqui Tapia "se adjudicó" públicamente la liberación de Nahuel Gallo

A la espera de Coudet, River viaja a Mendoza para jugar este lunes

A la espera de Coudet, River viaja a Mendoza para jugar este lunes

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

La provincia
Germán Yujnovsky inaugura En primer plano en la Casa de la Cultura

Germán Yujnovsky inaugura "En primer plano" en la Casa de la Cultura

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Concordia: malestar por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género

Concordia: malestar por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género

Dejanos tu comentario