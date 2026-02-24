Amargo empate sin goles entre Platense y Defensa y Justicia.

El Calamar tuvo la chance de subirse a lo más alto de la Zona A pero no aprovechó las chances ante un Halcón bien parado defensivamente.

Platense empató 0-0 con Defensa y Justicia en el Estadio Ciudad de Vicente López en el primer encuentro de la séptima fecha del Torneo Apertura y no pudo alcanzar la cima de la tabla en la Zona A. Con este resultado, el Marrón quedó con 12 unidades, en la misma línea que Estudiantes y el Halcón sigue invicto, pero con 11 puntos.

El conjunto comandado por Walter Zunino intentaron ser protagonistas en su estadio con el juego ofensivo que encabezaba Juan Gauto , pero careció de profundidad, no pudo conectar con Tomás Nasif y no generó situaciones de peligro en el arco de Cristopher Fiermarin .

Por su lado, los de Mariano Soso tuvieron las chances más claras y estuvieron a punto de marcar en dos jugadas puntuales. La primera ocurrió a los 15 minutos con una buena combinación entre Ever Banega y Ruben Botta, quien envió un centro para la llegada de Aaron Molinas. El ex jugador de Boca le erró al arco de manera increíble. La segunda fue 60 segundos después, con un toque sutil de Juan Gutiérrez por encima de Matías Borgogno. Nacho Vázquez llegó al cruce y la pelota terminó rebotando en el palo. Así las cosas, el primer tiempo terminó igualado sin goles.

En el complemento, el partido siguió siendo intenso en la mitad de cancha y parejo, con escasas emociones en las áreas, más allá de algún que otro reclamo por posibles penales que fueron desestimados por el árbitro Bruno Amiconi.

A los 30 minutos, el Calamar ratificó el dominio que llevaba con la posesión de la pelota y estuvo cerca de abrir la cuenta cuando Tomás Silva envió un centro peligroso al área que fue interceptado por los puños de Fiermarin. El rebote no le quedó a ningún jugador local para tener la chance de convertir el primer tanto de la tarde.

En una de las últimas jugadas de Platense, Víctor Cuesta no pudo acertarle al arco en su cabezazo, que se perdió por encima del travesaño. Terminaron empatando 0-0 en Vicente López.

En la siguiente fecha, Defensa y Justicia recibirá a Lanús el domingo 1 de marzo a las 21.30, mientras que Platense visitará el Guillermo Laza para medirse ante el Deportivo Riestra el lunes 2, desde las 19.15.