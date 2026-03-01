La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná No habrá cortes de calle, pero si presencia policial en varios espacios públicos de la ciudad de Paraná en el marco de los festejos del Último Primer Día (UPD). 1 de marzo 2026 · 17:35hs

La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

A partir de las 23.30 aproximadamente personal policial se apersonará en espacios públicos de la ciudad de Paraná que esperan la llegada de los estudiantes de sexto año de las escuelas por los festejos del Último Primer Día (UPD).

Los alumnos y alumnas paranaenses de sexto año de las escuelas se reúnen este lunes por la madrugada en espacios como el Rosedal, el Monumento a Urquiza, la Plaza Mujeres Entrerrianas, la Costanera y el Balneario Thompson para poder festejar el último primer día de clases. Personal policial estará presente en los diversos lugares de la capital entrerriana para llevar a cabo el operativo y así poder mantener el orden en la ciudad.

Algunos celebrarán este domingo el Último Primer Día (UPD): recomendaciones para las familias Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

Embed LEER MÁS: El CGE difundió orientaciones institucionales para acompañar el Último Primer Día Se recuerda que el Consejo General de Educación (CGE), puso a disposición de las instituciones educativas un recurso con orientaciones institucionales para el abordaje del UPD, que se ha convertido en una tradición de los estudiantes que cursan el último año de la Educación Secundaria.