El inicio del ciclo de Alexander Medina como entrenador de Estudiantes comenzó con el pie derecho. El León derrotó como visitante a Newell's por 2 a 0 y llegó a los 15 puntos para subirse a lo más alto de la Zona A junto a Vélez.
Estudiantes ganó en el debut de Alexander Medina
Como visitante y en medio de un clima caliente, Estudiantes derrotó 2 a 0 a Newell's. Además, Vélez y Deportivo Riestra empataron 0 a 0.
25 de febrero 2026 · 21:39hs
Los goles del Pincha fueron en el segundo tiempo. Tiago Palacios abrió la cuenta a los siete minutos, mientras que Fabricio Pérez estiró la ventaja a los 36. En la Lepra, en tanto, se viven momentos de tensión por el mal comienzo de año, justo en la previa al clásico ante Central.
Paralelamente en Liniers jugaron Vélez y Deportivo Riestra, que empataron sin goles.