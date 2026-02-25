Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Estudiantes ganó en el debut de Alexander Medina

Como visitante y en medio de un clima caliente, Estudiantes derrotó 2 a 0 a Newell's. Además, Vélez y Deportivo Riestra empataron 0 a 0.

Estudiantes llegó a los 15 puntos y está en la cima de la Zona A junto a Vélez.

El inicio del ciclo de Alexander Medina como entrenador de Estudiantes comenzó con el pie derecho. El León derrotó como visitante a Newell's por 2 a 0 y llegó a los 15 puntos para subirse a lo más alto de la Zona A junto a Vélez.

Los goles del Pincha fueron en el segundo tiempo. Tiago Palacios abrió la cuenta a los siete minutos, mientras que Fabricio Pérez estiró la ventaja a los 36. En la Lepra, en tanto, se viven momentos de tensión por el mal comienzo de año, justo en la previa al clásico ante Central.

Vélez y Riestra no se sacaron diferencias en Liniers

Paralelamente en Liniers jugaron Vélez y Deportivo Riestra, que empataron sin goles.

