La Caja de Jubilaciones actualizó el monto mínimo inembargable de los haberes previsionales

2 de marzo 2026 · 10:20hs
La Caja de Jubilaciones actualizó el monto mínimo inembargable de los haberes previsionales

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos (CJPER) actualizó el monto mínimo inembargable de los haberes previsionales. El Directorio del organismo previsional informó que a través de la Resolución N° 000009, se estableció que el nuevo mínimo inembargable asciende a $ 535.987,34, con vigencia a partir de febrero de 2026.

La medida se adopta en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 10.162 y la normativa vigente, con el objetivo de garantizar a las y los beneficiarios un ingreso mínimo efectivo y asegurar el derecho alimentario, conforme lo establece la Constitución Provincial.

El nuevo monto se mantendrá vigente hasta tanto el Directorio disponga una nueva actualización.

