Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Estudiantes (RC) derrotó a Huracán y consiguió su primera victoria desde su vuelta a Primera

Estudiantes de Río Cuarto se impuso 2-0 ante el Globo, que se quedó con un hombre menos por la expulsión de Lescano. Los goles fueron de Bajamich y Alanís.

26 de febrero 2026 · 22:47hs
Estudiantes de Río Cuarto festejó ante Huracán.

Estudiantes de Río Cuarto festejó ante Huracán.

Estudiantes de Río Cuarto se impuso este jueves 2-0 frente a Huracán y logró su primera victoria desde su regreso a la máxima categoría. En el cruce correspondiente a la jornada 7, el León del Imperio aprovechó la superioridad numérica tras la expulsión de Leandro Lescano -por doble amarilla- y construyó un triunfo clave. Los goles fueron convertidos por Mateo Bajamich y Gabriel Alanís, quienes sellaron una noche esperada en Río Cuarto.

Con este resultado, el conjunto cordobés alcanzó los cuatro puntos y se ubica en el 14° puesto de la Zona B, logrando por primera vez sumar de a tres desde su vuelta a Primera. Por su parte, el Globo quedó séptimo con nueve unidades y dejó pasar la chance de acercarse a los primeros puestos.

Lanzini nuevamente figura en Vélez.

Vélez y Riestra no se sacaron diferencias en Liniers

Estudiantes llegó a los 15 puntos y está en la cima de la Zona A junto a Vélez.

Estudiantes ganó en el debut de Alexander Medina

Estudiantes Huracán primera
Noticias relacionadas
Estudiantes entrerrianos pueden inscribirse hasta el 30 de abril para solicitar o renovar las becas secundarias del Instituto Becario (Inaubepro).

Becas: con nueva APP comenzó la inscripción de secundarios

Amargo empate sin goles entre Platense y Defensa y Justicia.

Amargo empate sin goles entre Platense y Defensa y Justicia

Martín Demichelis no ha trabajado desde su salida del Monterrey.

Martín Demichelis, cerca de ser el entrenador de Estudiantes

Botafogo volvió a la carga y Cristian Medina se va de Estudiantes (LP)

Botafogo volvió a la carga y Cristian Medina se va de Estudiantes (LP)

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno aprobó cambios a la Ley de Glaciares en el Senado y ahora define Diputados

El Gobierno aprobó cambios a la Ley de Glaciares en el Senado y ahora define Diputados

Estudiantes (RC) derrotó a Huracán y consiguió su primera victoria desde su vuelta a Primera

Estudiantes (RC) derrotó a Huracán y consiguió su primera victoria desde su vuelta a Primera

Elecciones en la UNER: consenso histórico en más de 50 años

Elecciones en la UNER: consenso histórico en más de 50 años

Ultimo Momento
El Gobierno aprobó cambios a la Ley de Glaciares en el Senado y ahora define Diputados

El Gobierno aprobó cambios a la Ley de Glaciares en el Senado y ahora define Diputados

Estudiantes (RC) derrotó a Huracán y consiguió su primera victoria desde su vuelta a Primera

Estudiantes (RC) derrotó a Huracán y consiguió su primera victoria desde su vuelta a Primera

Elecciones en la UNER: consenso histórico en más de 50 años

Elecciones en la UNER: consenso histórico en más de 50 años

Indec: el saldo turístico de enero fue negativo con 1.272.400 visitantes internacionales menos

Indec: el saldo turístico de enero fue negativo con 1.272.400 visitantes internacionales menos

La Municipalidad de Paraná realiza un operativo de limpieza en calle El Paracao

La Municipalidad de Paraná realiza un operativo de limpieza en calle El Paracao

Policiales
Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

La defensa de Airaldi volvió a pedir la suspensión del juicio por narcotráfico

La defensa de Airaldi volvió a pedir la suspensión del juicio por narcotráfico

Ruta 32: joven murió tras choque entre moto y auto

Ruta 32: joven murió tras choque entre moto y auto

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: La actitud de Celis fue valiente, dijo su abogado

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: "La actitud de Celis fue valiente", dijo su abogado

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

Ovación
Los jugadores de River Plate despidieron a Marcelo Gallardo con un triunfo en el Monumental

Los jugadores de River Plate despidieron a Marcelo Gallardo con un triunfo en el Monumental

Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

Estudiantes (RC) derrotó a Huracán y consiguió su primera victoria desde su vuelta a Primera

Estudiantes (RC) derrotó a Huracán y consiguió su primera victoria desde su vuelta a Primera

Unión de Santa Fe sorprendió a Sarmiento en Junín

Unión de Santa Fe sorprendió a Sarmiento en Junín

Argentina firme en el Panamericano de Colombia

Argentina firme en el Panamericano de Colombia

La provincia
Elecciones en la UNER: consenso histórico en más de 50 años

Elecciones en la UNER: consenso histórico en más de 50 años

La Municipalidad de Paraná realiza un operativo de limpieza en calle El Paracao

La Municipalidad de Paraná realiza un operativo de limpieza en calle El Paracao

La Fundación Banco Entre Ríos y el Consejo General de Educación de la provincia articulan acciones conjuntas

La Fundación Banco Entre Ríos y el Consejo General de Educación de la provincia articulan acciones conjuntas

Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

Dejanos tu comentario