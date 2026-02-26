Estudiantes (RC) derrotó a Huracán y consiguió su primera victoria desde su vuelta a Primera

Estudiantes de Río Cuarto se impuso 2-0 ante el Globo, que se quedó con un hombre menos por la expulsión de Lescano. Los goles fueron de Bajamich y Alanís.

Estudiantes de Río Cuarto se impuso este jueves 2-0 frente a Huracán y logró su primera victoria desde su regreso a la máxima categoría. En el cruce correspondiente a la jornada 7, el León del Imperio aprovechó la superioridad numérica tras la expulsión de Leandro Lescano -por doble amarilla- y construyó un triunfo clave. Los goles fueron convertidos por Mateo Bajamich y Gabriel Alanís, quienes sellaron una noche esperada en Río Cuarto.