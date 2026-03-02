Uno Entre Rios | El Mundo | Papa León XIV

El Papa León XIV expresó su "profunda preocupación" por los ataques en Irán

Tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, el Papa León XIV llamó a detener la violencia y evitar “una tragedia de enormes proporciones”

2 de marzo 2026 · 10:00hs
Tras el rezo del Ángelus del domingo enel Vaticano, el Papa León XIV expresó su "profunda preocupación" por la escalada de violencia en Medio Oriente, tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que han causado también la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, y los posteriores ataques de represalia por parte de Teherán.

El Santo Padre subrayó que "la estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas, ni con armas, que siembran destrucción, dolor y muerte, sino solo a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable".

También advirtió sobre “una tragedia de enormes proporciones”, el Pontífice hizo un llamado a todas las partes para que asuman su responsabilidad moral y detengan "la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable", exhortando a la diplomacia a recuperar su papel y a todos los fieles a seguir rezando por la paz.

