Vélez y Riestra no se sacaron diferencias en Liniers

En el estadio José Amalfitani, Vélez empató 0-0 contra Deportivo Riestra por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. En un duelo parejo y con oportunidades para ambos, los arqueros Álvaro Montero e Ignacio Arce fueron los protagonistas. La igualdad amplía el invicto del Fortín, aunque Estudiantes le arrebató el liderato de la zona A tras su triunfo contra Newell's.