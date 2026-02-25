Uno Entre Rios | Ovación | Vélez

Vélez y Riestra no se sacaron diferencias en Liniers

En el estadio José Amalfitani y por la fecha 7, Vélez igualó 0-0 ante el Malevo en un duelo parejo y protagonizado por los arqueros Arce y Montero.

25 de febrero 2026 · 22:00hs
Lanzini nuevamente figura en Vélez.

Lanzini nuevamente figura en Vélez.

En el estadio José Amalfitani, Vélez empató 0-0 contra Deportivo Riestra por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. En un duelo parejo y con oportunidades para ambos, los arqueros Álvaro Montero e Ignacio Arce fueron los protagonistas. La igualdad amplía el invicto del Fortín, aunque Estudiantes le arrebató el liderato de la zona A tras su triunfo contra Newell's.

Estudiantes llegó a los 15 puntos y está en la cima de la Zona A junto a Vélez.

Estudiantes ganó en el debut de Alexander Medina

Manuel Lanzini no celebró el gol ante River, su exequipo.

Ley del ex: Manuel Lanzini amargó a River, que perdió ante Vélez de visitante

Vélez Riestra Deportivo Riestra Ignacio Arce Estudiantes
River visita a Vélez en Liniers.

River buscará cambiar su imagen ante Vélez

Marcelo Gallardo está atravesando su peor momento como DT de River.

Marcelo Gallardo fue sancionado con un partido o una multa por su disputa con Andrés Merlos

Boca empata de local con Platense.

Boca igualó con Platense en La Bombonera y el equipo se fue silbado

El remo nuevamente será epicentro en el Paraná Rowing Club.

Paraná se prepara para vivir la tradicional "Doble Vuelta del 8"

