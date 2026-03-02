Se lleva a cabo el paro nacional docente y en Entre Ríos habrá audiencia de conciliación

El paro docente se realiza en 16 provincias en adhesión a la medida de fuerza convocada por CTERA. En Entre Ríos habrá audiencia de conciliación a las 15.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) realiza un paro nacional docente este lunes, en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo en 16 provincias que concentran a más de ocho millones de alumnos. Tres gremios docentes entrerrianos adhirieron a la medida, entre ellos el mayoritario, Agmer. En ese marco, el gobierno provincial convocó a una audiencia de conciliación para este lunes a las 15 en la Secretaría de Trabajo.

La medida de fuerza nacional se inscribe en un escenario de tensión con el Gobierno nacional tras la sanción de la reforma laboral el viernes en el Senado y en medio del reclamo por mejoras salariales y mayor financiamiento educativo.

A través de un posteo difundido en redes sociales, CTERA confirmó el “Paro Nacional y Movilización” y planteó una serie de demandas: aumento salarial, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), incremento del presupuesto educativo y rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

“Más que nunca este 2 de marzo paramos y movilizamos contra la política de ajuste y destrucción del gobierno nacional”, afirmó la organización gremial en un comunicado. Además, expresó su repudio a la reforma laboral al afirmar que “forma parte del plan de ajuste” del presidente Javier Milei y que “avanza directamente contra los derechos conquistados por las trabajadoras y los trabajadores”.

El gremio agregó que la norma “no tiene como objetivo la creación de empleo ni la mejora de las condiciones laborales, sino la precarización del trabajo, la flexibilización de las relaciones laborales y la continuidad de la pérdida de empleo”.

En el mismo texto, señaló que la sanción de la reforma “constituye un grave retroceso social y democrático” y que su aprobación “profundiza la desigualdad y consolida un modelo de exclusión para millones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país”.

ctera2.jpg Foto: Agmer

En Entre Ríos hay encuentro de conciliación

La primera reunión de la Mesa Paritaria Salarial Docente 2026 se realizó en la Secretaría de Trabajo de Paraná y dejó formalmente constituido el ámbito de discusión. Sin embargo, la propuesta presentada por el Gobierno provincial fue rechazada por los cuatro sindicatos que representan a los trabajadores de la educación, que además confirmaron su adhesión al paro nacional previsto para la jornada de hoy, fecha de inicio del ciclo lectivo.

Luego de ese escenario, el miércoles 25 de febrero el Ejecutivo convocó a una audiencia de conciliación para este lunes a las 15, en la sede laboral. La citación alcanza a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

La convocatoria se enmarca en el artículo 16 de la Ley 9.624, que regula el mecanismo de conciliación obligatoria en conflictos docentes. Desde Agmer se informó que el Congreso extraordinario realizado el 23 de febrero en Paraná resolvió declarar el no inicio del ciclo lectivo y adherir al paro nacional convocado por CTERA, en reclamo de paritaria nacional mayor financiamiento educativo y en rechazo de la denominada Ley de Libertad Educativa.

Agmer paritaria docente Agmer rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial. Prensa Agmer

El sindicato señaló que la oferta oficial “no satisface las demandas planteadas” y declaró la situación de conflicto al amparo de la Ley de Paritarias Docentes. La propuesta gubernamental consistió en una suma fija de 45.000 pesos no remunerativa y no bonificable; la continuidad de 25.000 pesos bajo el mismo carácter para docentes con más de 10 años de antigüedad; un incremento del 50% en la Ayuda Escolar; 30.000 pesos no remunerativos para jubilados; y el compromiso de retomar el diálogo en mayo. Los gremios coincidieron en que los montos resultan insuficientes frente a la pérdida del poder adquisitivo.

Desde AMET detallaron que la oferta no discrimina cargos ni antigüedad y cuestionaron la utilización de sumas no remunerativas por no encuadrarse –según indicaron– en un esquema salarial acorde al marco legal vigente.

También manifestaron preocupación por la diferencia entre el aumento otorgado recientemente a la fuerza de seguridad y la propuesta para el sector docente. La entidad técnica convocó a un paro de 24 horas para hoy.

Asimismo, Sadop Entre Ríos confirmó su asistencia a la nueva audiencia, aunque ratificó el rechazo inicial y advirtió que no aceptará propuestas que “profundicen la precarización”. Desde UDA se expresaron en el mismo sentido y atribuyeron el conflicto al fracaso de las negociaciones para convocar a la paritaria nacional docente.

En ese contexto, desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la instancia de conciliación obligatoria busca encauzar el conflicto dentro del marco legal vigente y garantizar el inicio de un canal de diálogo que permita acercar posiciones. La Secretaría de Trabajo actuará como autoridad de aplicación, con el objetivo de evitar la profundización de las medidas de fuerza.