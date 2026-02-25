Uno Entre Rios | La Provincia | becas

Becas: con nueva APP comenzó la inscripción de secundarios

Estudiantes entrerrianos pueden inscribirse hasta el 30 de abril para solicitar o renovar las becas secundarias del Instituto Becario (Inaubepro).

25 de febrero 2026 · 12:54hs
Desde este miércoles 25 de febrero los estudiantes entrerrianos podrán inscribirse para solicitar o renovar la Beca Secundaria del Instituto Becario (Inaubepro), una ayuda económica destinada a promover la permanencia en las aulas y apoyar a los jóvenes en su educación.

Digitalización del trámite

La inscripción, que estará abierta hasta el 30 de abril, se realiza de manera online a través de la página oficial del instituto y este miércoles se incorporó una nueva app móvil, Mi Beca, para facilitar aún más el trámite desde los dispositivos electrónicos. Esta innovadora herramienta permite subir la documentación necesaria desde cualquier lugar y en cualquier momento.

La Corte Suprema definirá si San José UTE deberá incorporar a choferes de Buses Paraná

Mariano Berdiñas, director ejecutivo del Instituto Becario, destacó que el proceso de inscripción se simplificó con la digitalización total del trámite. Recordó además que las becas son accesibles para aquellos estudiantes que cumplan con los requisitos socioeconómicos, como ser residentes de la provincia y no haber repetido materias el año anterior. Otra condición es que la familia no perciba más de 6 salarios mínimos, vitales y móviles.

En 2025 otorgaron 9.000 becas

Cada año, el Instituto Becario otorga miles de becas a estudiantes de nivel secundario, siendo este nivel el que demanda mayor cantidad de solicitudes. En 2025, alrededor de 9.000 estudiantes recibieron la beca, con un monto mensual de 37.000 pesos. Para el 2026, se prevé un aumento en los montos de las becas, lo que traerá buenas noticias a los beneficiarios.

Fechas y consultas

Los interesados pueden completar su inscripción a partir de este 25 de febrero y hasta el 30 de abril. Además de la inscripción online, aquellos que necesiten asistencia pueden acudir a la casa central de calle San Martín 458 en Paraná, de 8 a 13, o a las delegaciones departamentales en el interior de la provincia. A partir del 13 de abril, abrirán inscripciones del nivel superior y universitario.

La solicitud se podrá completar desde el miércoles 25 de febrero y culminará el 30 de abril del corriente año. Los interesados pueden realizar sus consultas a través del chat interactivo de la web, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13. Asimismo, la atención presencial se realiza en la Casa Central de 8 a 13 y en las delegaciones departamentales de 8 a 12.

Para quienes necesiten corroborar la documentación actual a presentar, se puede encontrar en https://www.institutobecario.gov.ar/becasordinariassecundaria.php

