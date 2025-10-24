Uno Entre Rios | Escenario | Cementerio Municipal

Visita guiada al Cementerio Municipal para conocer su historia y arquitectura

El sábado 1 de noviembre a las 10 horas, se realizará una nueva visita guiada al Cementerio Municipal de Paraná, a cargo del arquitecto Fernando Ponce

24 de octubre 2025 · 12:54hs
El sábado 1 de noviembre a las 10 horas, se realizará una nueva visita guiada al Cementerio Municipal de Paraná, a cargo del arquitecto Fernando Ponce. La propuesta invita a recorrer uno de los espacios patrimoniales más antiguos de la ciudad para descubrir su historia, arte y arquitectura, además de conocer las historias de los personajes locales cuyas tumbas, panteones y mausoleos forman parte del recorrido.

La actividad está abierta a todo público y requiere inscripción previa. Para participar, las personas interesadas pueden comunicarse al 343-4041948.

Una semana más tarde, el sábado 8 de noviembre a las 10.30, se desarrollará una visita guiada a la ex Fábrica de Fósforos, hoy Shopping Paso del Paraná, también coordinada por Fernando Ponce. Durante el recorrido, se ofrecerá un café y se compartirá la historia del edificio, junto con detalles de su arquitectura y transformación a lo largo del tiempo. Las personas interesadas pueden comunicarse al 343-4041948.

