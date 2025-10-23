Uno Entre Rios | Escenario | Uriel López

Uriel López, el paranaense que ganó el certamen de canto "Bienvenidos a Ganar"

Uriel López, de 23 años, pasó por radio La Red Paraná y compartió detalles de su vida y de los proyectos que prepara

23 de octubre 2025 · 14:45hs
Uriel López

Uriel López

El ganador del certamen nacional de canto Bienvenidos a Ganar, conducido por Laurita Fernández, es Uriel López. El joven músico paranaense se coronó campeón tras superar las diferentes etapas del concurso y conquistar al público con su voz y su carisma.

Uriel López

Con apenas 23 años —cumplirá 24 el 6 de noviembre—, el artista comienza a construir su propio camino dentro de la música tropical, con una proyección que promete trascender las fronteras de Entre Ríos.

charly garcia, 74 anos de musica y rebeldia

Charly García, 74 años de música y rebeldía

Paola Rebeque: la cocinera que preparó el catering para Karina La Princesita

Paola Rebeque: la cocinera que preparó el catering para Karina "La Princesita"

Uriel nació en Paraná y desde pequeño sintió una fuerte conexión con la música. A los siete años comenzó a cantar junto a su madre y desde entonces supo que ese sería su camino.

En su adolescencia formó parte de diferentes grupos locales, experiencias que le permitieron aprender el oficio sobre el escenario y ganar confianza como intérprete. Con el paso del tiempo decidió apostar a su propio proyecto. En los últimos meses se lanzó como solista y presentó su propuesta artística, en la que combina la esencia de la cumbia santafesina con ritmos peruanos y una impronta romántica.

“Es un tipo de cumbia nueva”, explicó a UNO. Su estilo, influenciado por referentes como Rodrigo Tapari y Luis Miguel, busca emocionar y conectar con el público a través de letras sinceras y arreglos cuidados.

El ganador del certamen de canto "Bienvenidos a Ganar"

La consagración en Bienvenidos a Ganar marcó un antes y un después en su carrera. El certamen, emitido por la televisión nacional, reunió a cantantes de distintas provincias y ofreció una plataforma de visibilidad inédita para artistas emergentes. En cada instancia, Uriel se destacó por su versatilidad vocal y su capacidad para transmitir emoción, lo que le valió el reconocimiento del jurado y de los espectadores.

“Fue una experiencia hermosa, que me permitió aprender mucho y conocer gente muy talentosa. Cada gala fue un desafío”, comentó el cantante. Tras su triunfo, regresó a Paraná y fue recibido con cariño por su familia, sus amigos y su público. Ayer visitó la redacción de UNO, donde compartió detalles de su vida y su carrera, además de agradecer el apoyo que recibió durante todo el certamen.

El músico continúa trabajando junto a un equipo de producción profesional para consolidar su carrera como solista. En paralelo, prepara nuevos lanzamientos y la presentación oficial de su repertorio en vivo. “Estoy muy agradecido por todo lo que está pasando. Este es solo el comienzo”, afirmó.

Con una energía fresca y una gran disciplina, Uriel combina sus ensayos con la composición de nuevas canciones. Su objetivo es desarrollar un sonido propio, con identidad entrerriana y proyección nacional. En cada presentación busca transmitir alegría, emoción y cercanía, tres cualidades que lo distinguen sobre el escenario y que le valieron el reconocimiento del público y de sus colegas.

Para el joven músico, la cumbia es más que un género popular: es una forma de expresión y un punto de encuentro. “La música me salvó muchas veces y me dio un propósito. Quiero seguir creciendo, pero sin olvidar de dónde vengo”, expresó. Su historia inspira a otros jóvenes artistas de la región que sueñan con abrirse camino desde el interior del país.

LEER MÁS: Charly García, 74 años de música y rebeldía

Uriel López Bienvenidos a ganar La Red Paraná UNO Música
Noticias relacionadas
Proponen declarar al Indio Solari Ciudadano Ilustre de Paraná.

Avanza la iniciativa para declarar Ciudadano Ilustre de Paraná al Indio Solari

camilo nicolas llega a parana con su show a fondo

Camilo Nicolás llega a Paraná con su show "A fondo"

Pequeños Seres en la redacción de UNO

Pequeños Seres lleva a escena los clásicos de Spinetta

La Obra Teatral Dejen a los niños cantar se declaró de interés municipal en Villaguay

La Obra Teatral "Dejen a los niños cantar" se declaró de interés municipal en Villaguay

Ver comentarios

Lo último

Uriel López, el paranaense que ganó el certamen de canto Bienvenidos a Ganar

Uriel López, el paranaense que ganó el certamen de canto "Bienvenidos a Ganar"

Cristina Fernández dejó un mensaje previo a las elecciones

Cristina Fernández dejó un mensaje previo a las elecciones

Lionel Messi anunció su renovación con Inter Miami hasta 2028

Lionel Messi anunció su renovación con Inter Miami hasta 2028

Ultimo Momento
Uriel López, el paranaense que ganó el certamen de canto Bienvenidos a Ganar

Uriel López, el paranaense que ganó el certamen de canto "Bienvenidos a Ganar"

Cristina Fernández dejó un mensaje previo a las elecciones

Cristina Fernández dejó un mensaje previo a las elecciones

Lionel Messi anunció su renovación con Inter Miami hasta 2028

Lionel Messi anunció su renovación con Inter Miami hasta 2028

Pablo Quirno será el nuevo Canciller en reemplazo de Gerardo Werthein

Pablo Quirno será el nuevo Canciller en reemplazo de Gerardo Werthein

Paraná: siguen las obras de integración y saneamiento de arroyo Las Viejas

Paraná: siguen las obras de integración y saneamiento de arroyo Las Viejas

Policiales
En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Eliminaron más de 250 kilos de droga en operativo conjunto en Concordia

Eliminaron más de 250 kilos de droga en operativo conjunto en Concordia

Ingreso a Anacleto Medina: adolescente murió tras ser embestida por una moto

Ingreso a Anacleto Medina: adolescente murió tras ser embestida por una moto

Prisión preventiva para uno de los acusados de atacar al sospechoso del crimen de Jazmín González

Prisión preventiva para uno de los acusados de atacar al sospechoso del crimen de Jazmín González

Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Ovación
Lionel Messi anunció su renovación con Inter Miami hasta 2028

Lionel Messi anunció su renovación con Inter Miami hasta 2028

Estudiantes, una cantera de talentos en el tenis entrerriano

Estudiantes, una cantera de talentos en el tenis entrerriano

Preocupación en Racing: Santiago Sosa sufrió una fractura y deberá ser operado

Preocupación en Racing: Santiago Sosa sufrió una fractura y deberá ser operado

El club de la Fundación Messi se afiliará directamente a AFA

El club de la Fundación Messi se afiliará directamente a AFA

En Uruguay aseguran que Boca quiere a Diego Aguirre

En Uruguay aseguran que Boca quiere a Diego Aguirre

La provincia
Paraná: siguen las obras de integración y saneamiento de arroyo Las Viejas

Paraná: siguen las obras de integración y saneamiento de arroyo Las Viejas

Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Fuerza Entre Ríos cerró su campaña provincial en Villaguay

Fuerza Entre Ríos cerró su campaña provincial en Villaguay

Daiana Mendieta: harán otra marcha para pedir Justicia y el esclarecimiento del femicidio

Daiana Mendieta: harán otra marcha para pedir Justicia y el esclarecimiento del femicidio

Entrerrianos Unidos cerró campaña con un acto en UPCN de Federal

Entrerrianos Unidos cerró campaña con un acto en UPCN de Federal

Dejanos tu comentario