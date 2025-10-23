Uriel López, el paranaense que ganó el certamen de canto "Bienvenidos a Ganar"

Uriel López, de 23 años, pasó por radio La Red Paraná y compartió detalles de su vida y de los proyectos que prepara

El ganador del certamen nacional de canto Bienvenidos a Ganar, conducido por Laurita Fernández, es Uriel López . El joven músico paranaense se coronó campeón tras superar las diferentes etapas del concurso y conquistar al público con su voz y su carisma.

Con apenas 23 años —cumplirá 24 el 6 de noviembre—, el artista comienza a construir su propio camino dentro de la música tropical, con una proyección que promete trascender las fronteras de Entre Ríos.

Uriel nació en Paraná y desde pequeño sintió una fuerte conexión con la música. A los siete años comenzó a cantar junto a su madre y desde entonces supo que ese sería su camino.

En su adolescencia formó parte de diferentes grupos locales, experiencias que le permitieron aprender el oficio sobre el escenario y ganar confianza como intérprete. Con el paso del tiempo decidió apostar a su propio proyecto. En los últimos meses se lanzó como solista y presentó su propuesta artística, en la que combina la esencia de la cumbia santafesina con ritmos peruanos y una impronta romántica.

“Es un tipo de cumbia nueva”, explicó a UNO. Su estilo, influenciado por referentes como Rodrigo Tapari y Luis Miguel, busca emocionar y conectar con el público a través de letras sinceras y arreglos cuidados.

El ganador del certamen de canto "Bienvenidos a Ganar"

La consagración en Bienvenidos a Ganar marcó un antes y un después en su carrera. El certamen, emitido por la televisión nacional, reunió a cantantes de distintas provincias y ofreció una plataforma de visibilidad inédita para artistas emergentes. En cada instancia, Uriel se destacó por su versatilidad vocal y su capacidad para transmitir emoción, lo que le valió el reconocimiento del jurado y de los espectadores.

“Fue una experiencia hermosa, que me permitió aprender mucho y conocer gente muy talentosa. Cada gala fue un desafío”, comentó el cantante. Tras su triunfo, regresó a Paraná y fue recibido con cariño por su familia, sus amigos y su público. Ayer visitó la redacción de UNO, donde compartió detalles de su vida y su carrera, además de agradecer el apoyo que recibió durante todo el certamen.

El músico continúa trabajando junto a un equipo de producción profesional para consolidar su carrera como solista. En paralelo, prepara nuevos lanzamientos y la presentación oficial de su repertorio en vivo. “Estoy muy agradecido por todo lo que está pasando. Este es solo el comienzo”, afirmó.

Con una energía fresca y una gran disciplina, Uriel combina sus ensayos con la composición de nuevas canciones. Su objetivo es desarrollar un sonido propio, con identidad entrerriana y proyección nacional. En cada presentación busca transmitir alegría, emoción y cercanía, tres cualidades que lo distinguen sobre el escenario y que le valieron el reconocimiento del público y de sus colegas.

Para el joven músico, la cumbia es más que un género popular: es una forma de expresión y un punto de encuentro. “La música me salvó muchas veces y me dio un propósito. Quiero seguir creciendo, pero sin olvidar de dónde vengo”, expresó. Su historia inspira a otros jóvenes artistas de la región que sueñan con abrirse camino desde el interior del país.