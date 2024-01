Violinista se hizo viral con su tributo a artistas pop

Tener el don

En exclusiva, José contó a UNO: “Tiempo atrás, antes de venir a vivir a Colón, escuchaba nombrar esta ciudad turística y quería conocerla. Cuando llegué, la verdad quedé encantado con el paisaje y la gente. A la vez se fueron dando posibilidades de trabajar dando clases de música y violín en cultura y en Villa Elisa también, entonces comencé a viajar una vez por semana desde Colón a dar clases. Mí preferencia por la música viene en la sangre, en mis genes. Mi abuelo materno era músico y peluquero, mí tío, hermano de mí mamá, es músico y peluquero, mí hermano mayor es músico y yo tenía que seguir esa línea. Entonces, decidí estudiar música y violín a los ocho años. Cuando era chico íbamos a una iglesia que tenía una orquesta enorme de músicos y siempre me sentaba en frente de los violines y me quedaba viéndolos durante horas y horas, también íbamos a los conciertos de mí hermano que solían hacerse en el teatro municipal o en el centro cultural de santa fe, y eso ayudó a que me gustara cada vez más el ser músico”.

José comenzó sus estudios en la Escuela de música N° 9901 Orquesta de Niños y Juvenil de la Ciudad de Santa Fe, pero antes ya tenía una profesora especial que le enseñó a leer y escribir música. Ella intuía que había un talento especial en ese niño.

José Jonas Web.jpg

“Cuando empecé a ir a la escuela ya tenía una base musical, y en simultáneo, iba a la escuela primaria y secundaria. Mis días eran de doble turno, por así decirlo. Mis primeras presentaciones fueron con la Orquesta de Niños en el Teatro Municipal, interpretando obras clásicas conocidas adaptadas para niños de nuestra edad en aquel entonces. También solíamos tocar en escuelas primarias para incentivar a los demás niños a transitar este hermoso camino de la música. Como en todo, algunos se prendieron y otros no. Con el tiempo,en 2001 tuve la gran y hermosa oportunidad de tocar en el Teatro Colón en un encuentro de orquestas de varios países, la verdad es que fue una experiencia inolvidable, jamás imaginé estar en ese escenario tan impotente e histórico”, aseguró.

Si bien a lo largo de su carrera como músico mantuvo un bajo perfil, en 2017, sin pretensiones, subió un video a las redes sociales y las mismas estallaron. En el video, se lo veía a José tocar Bombón, canción con la que Bandana, grupo emblemático del 2001, anunció su regreso a los escenarios. Y, a su vez, el film contenía otra parte en la que José interpretaba una de las canciones más conocidas de Adele. Las reproducciones no tardaron en llegar y la gente comenzó a compartir el video en todas las plataformas digitales. Tanta fue la repercusión que hasta las mismas cantantes de Bandana dejaron un mensaje de agradecimiento rápidamente, al ser alertadas de lo ocurrido por sus fans.

“Yo era refanático de Bandana y no me avergüenzo en decirlo”, expresó riendo y agregó: “Hasta el día de hoy lo sigo siendo, tengo otras inspiraciones musicales también como Celine Dion, Adele, Leona Lewis, bond, Enya, Amy Winehouse, Selena, entre otros, pero Bandana marcó una etapa de mí adolescencia y un día se me ocurrió grabar un video tocando una canción de ellas y la verdad no me esperé tan lindos comentarios, tanto de ellas como de otros fans. Todavía no tuve la oportunidad de conocerlas personalmente, pero estoy seguro de que algún día se dará, cumpliré mi sueño. Lo mismo me pasa con Celine Dion, es imposible escuchar su música sin llorar, ella es una guerrera”.

Una de las actividades laborales que más emprende José es la de tocar en vivo en eventos o restaurantes. Los espectadores y comensales llegan al lugar citado y son recibidos por un cálido sonido de violín interpretando, por ejemplo, una canción de Adele.

“Hoy en día es difícil vivir solo de la música, a no ser que tengas la suerte de que te descubran productores y gente del medio y te lleven a la cima, pero para los músicos en general es un poco difícil, no tenemos tanta visibilidad y alcanzarla cuesta mucho porque se hace todo a pulmón. En Argentina hay mucho talento, y por ahí no tenemos la oportunidad o la suerte de que alguien importante nos vea, pero mientras tanto, yo sigo por el camino que amo, la música”, remarcó.

Músicos y artistas del interior suelen expresarse en contra del monopolio musical que parece residir en Buenos Aires. Remarcan que si no vivís en Capital es muy difícil llegar.

“Hoy toco en eventos privados como solista, y actualmente formo parte de un grupo de teatro musical llamado “Los Ochentosos”, donde hacemos coreografías, sketches, monólogos y humor. Dentro del grupo tengo un espacio musical destacado en donde interpreto música en vivo de los 80 y 90. Aparte, trabajo en una peluquería, porque como dije anteriormente, soy músico y peluquero como mi abuelo y mí tío. A futuro, me gustaría llegar a conocer cada rincón de este hermoso país a través de la música, poder llegar a cada lugarcito que no muchos artistas llegan, me refiero a pequeñas ciudades o pueblos y, por qué no, viajar al exterior, sería algo pendiente en la vida”, contó esperanzado.