Villaguay recibe el último preselectivo del Premate 2026

Villaguay será sede del último preselectivo del Premate 2026, la instancia previa a la 35ª Fiesta Nacional del Mate . Las audiciones de música y danza se realizarán este jueves 22 de enero, desde las 19, en el Parque Balneario Municipal, ubicado en Emilio Carulla al este. En caso de mal tiempo, la actividad se trasladará al Centro de Convenciones.

La jornada definirá a las y los artistas que accederán a las finales del Premate, previstas para los días 4 y 5 de febrero en Paraná , donde se otorgarán los lugares para formar parte del escenario mayor de la Fiesta Nacional del Mate, que se desarrollará el 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades .

En esta instancia participarán 22 propuestas musicales y 16 de danza, con producciones provenientes de Bovril, Chajarí, Colón, Colonia Avellaneda, Colonia General Roca, Concepción del Uruguay, Concordia, General Ramírez, Gualeguaychú, Larroque, Las Tunas, Paraná, Pueblo Brugo, San Benito, Sauce de Luna, Viale, Villa Elisa y Villaguay.

Las presentaciones serán evaluadas por un jurado integrado por Viviana Vergara, Edmundo “Bocha” Regner y Juan Manuel Bilat, artistas con trayectoria en la capital provincial.

El Premate forma parte del recorrido previo a la Fiesta Nacional del Mate 2026, que contará en el escenario Luis “Pacha” Rodríguez con las presentaciones de Lali, Los Nocheros, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti, Gauchito Club y Raly Barrionuevo, además del Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del certamen.

Maciá y Paraná ya realizaron sus preselectivos, con la participación de más de 450 artistas en escena. Con la fecha de Villaguay, el Premate completa su recorrido por la provincia y consolida un espacio de impulso para la producción artística local, con acceso libre y abierto al público, pensado como un punto de encuentro entre artistas y comunidad.