Uno Entre Rios | Escenario | Emmanuel Horvilleur

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera se presentan en Tribus Club de Arte

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegarán a Tribus Club de Arte el domingo 1 de marzo, en un show que se enmarca en el cierre del mes aniversario de la sala

21 de enero 2026 · 13:44hs
Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera en Tribus Club de Arte

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera en Tribus Club de Arte

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegarán a Tribus Club de Arte el domingo 1 de marzo, a las 21, en un show que se enmarca en el cierre del mes aniversario de la sala. Las entradas están a la venta en la boletería de Tribus y a través del sistema Ticketway.

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera en Tribus Club de Arte

La propuesta reunirá dos universos musicales con identidades propias. Emmanuel Horvilleur presentará “Mi Año Gótico”, su nuevo álbum, un trabajo que profundiza una etapa personal dentro de su recorrido artístico y reafirma su lugar en la música argentina. El disco propone una sonoridad cuidada y contemporánea, con canciones que combinan búsqueda estética y una impronta autoral reconocible.

Se realizará un nuevo encuentro de Arte Joven en el Skatepark

Arte Joven llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

villaguay recibe el ultimo preselectivo del premate 2026

Villaguay recibe el último preselectivo del Premate 2026

Por su parte, Abril Olivera llegará con “Río de la Plata”, un material que recorre paisajes íntimos y rioplatenses, donde el agua, la memoria y el deseo aparecen como ejes centrales. El álbum articula climas orgánicos con pulsos eléctricos y construye un relato sonoro que dialoga con lo emocional y lo cotidiano.

El encuentro en Tribus Club de Arte propone una noche de presentaciones en vivo que pone en valor el trabajo creativo de ambos artistas y el espacio como punto de encuentro para la música actual.

LEER MÁS: El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

Emmanuel Horvilleur Abril Olivera Tribus Club de Arte Santa Fe
Noticias relacionadas
el carnaval del pais mantiene beneficios para vecinos de gualeguaychu y publico entrerriano

El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

la noche de las ciudades mostro el carnaval de feliciano, victoria y parana

La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

Pequeños Seres celebra el Día Nacional del Músico con un homenaje a Spinetta

Pequeños Seres celebra el Día Nacional del Músico con un homenaje a Spinetta

Ver comentarios

Lo último

La FIFA evaluará modificaciones en el reglamento para acelerar el juego

La FIFA evaluará modificaciones en el reglamento para acelerar el juego

Un ex-Patronato podría continuar su carrera en Rusia

Un ex-Patronato podría continuar su carrera en Rusia

Boda en Concordia: la novia entró a caballo y emocionó a la comunidad

Boda en Concordia: la novia entró a caballo y emocionó a la comunidad

Ultimo Momento
La FIFA evaluará modificaciones en el reglamento para acelerar el juego

La FIFA evaluará modificaciones en el reglamento para acelerar el juego

Un ex-Patronato podría continuar su carrera en Rusia

Un ex-Patronato podría continuar su carrera en Rusia

Boda en Concordia: la novia entró a caballo y emocionó a la comunidad

Boda en Concordia: la novia entró a caballo y emocionó a la comunidad

Arte Joven llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Arte Joven llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

El posteo contra Azcué por el que es investigado el comandante Chelo Lima en Concordia

El posteo contra Azcué por el que es investigado el "comandante Chelo" Lima en Concordia

Policiales
El posteo contra Azcué por el que es investigado el comandante Chelo Lima en Concordia

El posteo contra Azcué por el que es investigado el "comandante Chelo" Lima en Concordia

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Ovación
Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo avanzaron de fase en el Abierto de Australia

Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo avanzaron de fase en el Abierto de Australia

Sube la expectativa en Paraná y la zona por la llegada del TN

Sube la expectativa en Paraná y la zona por la llegada del TN

Liga Argentina: el clásico fue para Rocamora

Liga Argentina: el clásico fue para Rocamora

Un ex-Patronato podría continuar su carrera en Rusia

Un ex-Patronato podría continuar su carrera en Rusia

La FIFA evaluará modificaciones en el reglamento para acelerar el juego

La FIFA evaluará modificaciones en el reglamento para acelerar el juego

La provincia
Boda en Concordia: la novia entró a caballo y emocionó a la comunidad

Boda en Concordia: la novia entró a caballo y emocionó a la comunidad

Arte Joven llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Arte Joven llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Multisectorial de DD.HH exigió la reincorporación de los trabajadores del Registro Único de la Verdad

Multisectorial de DD.HH exigió la reincorporación de los trabajadores del Registro Único de la Verdad

Eloísa Quintero, la paranaense designada para la misión de la ONU que investiga a Nicolás Maduro

Eloísa Quintero, la paranaense designada para la misión de la ONU que investiga a Nicolás Maduro

Villaguay recibe el último preselectivo del Premate 2026

Villaguay recibe el último preselectivo del Premate 2026

Dejanos tu comentario