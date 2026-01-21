Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera se presentan en Tribus Club de Arte

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegarán a Tribus Club de Arte el domingo 1 de marzo, en un show que se enmarca en el cierre del mes aniversario de la sala

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegarán a Tribus Club de Arte el domingo 1 de marzo, a las 21, en un show que se enmarca en el cierre del mes aniversario de la sala. Las entradas están a la venta en la boletería de Tribus y a través del sistema Ticketway .

La propuesta reunirá dos universos musicales con identidades propias. Emmanuel Horvilleur presentará “Mi Año Gótico” , su nuevo álbum, un trabajo que profundiza una etapa personal dentro de su recorrido artístico y reafirma su lugar en la música argentina. El disco propone una sonoridad cuidada y contemporánea, con canciones que combinan búsqueda estética y una impronta autoral reconocible.

Por su parte, Abril Olivera llegará con “Río de la Plata”, un material que recorre paisajes íntimos y rioplatenses, donde el agua, la memoria y el deseo aparecen como ejes centrales. El álbum articula climas orgánicos con pulsos eléctricos y construye un relato sonoro que dialoga con lo emocional y lo cotidiano.

El encuentro en Tribus Club de Arte propone una noche de presentaciones en vivo que pone en valor el trabajo creativo de ambos artistas y el espacio como punto de encuentro para la música actual.