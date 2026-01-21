Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera se presentan en Tribus Club de Arte

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegarán a Tribus Club de Arte el domingo 1 de marzo, a las 21, en un show que se enmarca en el cierre del mes aniversario de la sala. Las entradas están a la venta en la boletería de Tribus y a través del sistema Ticketway.
La propuesta reunirá dos universos musicales con identidades propias. Emmanuel Horvilleur presentará “Mi Año Gótico”, su nuevo álbum, un trabajo que profundiza una etapa personal dentro de su recorrido artístico y reafirma su lugar en la música argentina. El disco propone una sonoridad cuidada y contemporánea, con canciones que combinan búsqueda estética y una impronta autoral reconocible.
Por su parte, Abril Olivera llegará con “Río de la Plata”, un material que recorre paisajes íntimos y rioplatenses, donde el agua, la memoria y el deseo aparecen como ejes centrales. El álbum articula climas orgánicos con pulsos eléctricos y construye un relato sonoro que dialoga con lo emocional y lo cotidiano.
El encuentro en Tribus Club de Arte propone una noche de presentaciones en vivo que pone en valor el trabajo creativo de ambos artistas y el espacio como punto de encuentro para la música actual.