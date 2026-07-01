Vacaciones de invierno: Paraná despliega una agenda con ferias y espectáculos

Paraná se prepara para recibir las vacaciones de invierno con una agenda que combina cultura, turismo, gastronomía, naturaleza, deporte y entretenimiento. Durante todo julio, distintos espacios de la ciudad albergarán actividades destinadas tanto a vecinos como a visitantes, con opciones gratuitas y propuestas aranceladas para todas las edades.

La programación comenzará el sábado 4 de julio con la Feria de Vacaciones de Invierno en la Plaza de las Colectividades. De 10 a 21, emprendedores y artesanos ofrecerán sus productos en un paseo que también contará con patio gastronómico, DJ y espectáculos artísticos. La entrada será libre y gratuita.

Entre las propuestas destacadas figura “Dinosaurios y el Mundo Jurásico”, que llegará a la Sala Mayo entre el 6 y el 19 de julio. La experiencia inmersiva incluirá dinosaurios animatrónicos de tamaño real, espacios interactivos y actividades vinculadas al aprendizaje y la tecnología. El recorrido podrá visitarse de 14 a 20.

La ciudad también recibirá una nueva fecha de la Copa Nacional ASA – Paraná SUP. La competencia de stand up paddle se desarrollará los días 11 y 12 de julio en Paraná SUP, ubicado en el Balneario Municipal, y reunirá a deportistas de distintos puntos del país en dos jornadas de actividad frente al río.

Ese mismo 11 de julio tendrá lugar la segunda edición de la Ruta del Diseño Paranaense. La iniciativa permitirá recorrer nueve espacios de la ciudad donde 60 emprendedores y marcas locales compartirán talleres, muestras, demostraciones y experiencias vinculadas al diseño. La propuesta forma parte del programa municipal Diseña Paraná.

Del 13 al 18 de julio se desarrollará la Semana del Patrimonio, con recorridos guiados, charlas, talleres, ferias y exposiciones en diferentes espacios de la ciudad, con el objetivo de acercar a vecinos y turistas al patrimonio histórico y cultural paranaense.

Las alternativas vinculadas al turismo incluirán las visitas a la Reserva Natural Islote Curupí, que se realizarán diariamente entre el 6 y el 19 de julio con salida desde la Costanera Baja. La experiencia propone conocer uno de los entornos naturales más representativos de Paraná a través de senderos, miradores y actividades de interpretación ambiental.

A su vez, desde el 4 de julio y durante todo el mes volverá a funcionar el Paraná Bus Turístico. El recorrido partirá a las 15 desde la Oficina de Informes Turísticos del Parque Urquiza y ofrecerá un circuito guiado por los principales atractivos de la ciudad. También estará disponible Bicivía Paraná, el sistema público de bicicletas que funcionará de manera gratuita durante las vacaciones para recorrer especialmente la zona costera.

La agenda tendrá además una cita para los amantes del vino. El 25 de julio se realizará la cuarta edición de Paraná Wine en el Centro Provincial de Convenciones, un encuentro que reunirá bodegas de distintas regiones del país, degustaciones, propuestas gastronómicas y música en vivo.

A estas actividades se suman los paseos comerciales, centros gastronómicos y espacios de compras que permanecerán abiertos durante todo el receso invernal, consolidando una oferta que busca posicionar a Paraná como uno de los principales destinos turísticos de la región durante julio.