La Biblioteca Popular del Paraná celebra 15 años de su Noche de Pijamas con arte, cuentos y juegos

La Biblioteca Popular del Paraná se prepara para celebrar los 15 años de su tradicional Noche de Pijamas, una propuesta que transforma sus espacios y las calles cercanas en un gran encuentro con la literatura, el arte y la imaginación. Con una programación pensada para compartir en familia, la celebración reunirá a artistas, narradores, músicos, bailarines, instituciones educativas y organizaciones que acompañan esta iniciativa cultural.

La invitación es sencilla: ponerse el pijama, llevar muchas ganas de jugar y dejarse sorprender por las actividades. A lo largo de la noche habrá juegos, libros, narraciones de cuentos, talleres de escritura, juegos de rol y personajes literarios que circularán entre el público, además de espectáculos para distintas edades.

La programación se distribuirá en varios espacios. Sobre calle Buenos Aires funcionará el escenario María Elena Walsh, con la conducción de María Luz Gómez y Nadia Villarino. Desde las 19, se presentarán el Instituto Rita Riso, el Instituto Musical Raúl Varelli, el Instituto Ballerina, el grupo Los Macanos Borondongos, Fluir Escuela de Arte y Movimiento, la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio y Tribality Studio, entre otros. La celebración incluirá un momento especial por los 15 años de la Noche de Pijamas, a las 21.30, y continuará con la batucada Musiqueros de la Posta del COPNAF y Benito y Tomasa y su banda Los Rockan.

En la Plaza San Miguel, el escenario Javier Villafañe ofrecerá música y propuestas artísticas desde las 20.15, con las presentaciones de Grupo Farolas, Tribality Studio, el taller de canto grupal de la Biblioteca Popular, Vocal Lab y Ro Ducasse junto a Ale Basiliquiotis.

Los libros y las historias también tendrán un lugar central. En el Espacio Laura Devetach, ubicado en el quincho del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y coordinado por la profesora Yanina Remedi, habrá rondas de canciones y narraciones para bebés, cuentos con kamishibai, narraciones con pictogramas, intervenciones del Club de Narradoras de la UNER y propuestas musicales. Además, el Consejo será sede de un taller de escritura creativa titulado Tus tres deseos, a cargo de Martín Nilva, y de actividades de juegos de rol.

La sala de lectura de la Biblioteca sumará narraciones, música y literatura oral. Allí se presentará el Coro Estable de Niños y Adolescentes de la Escuela Coral N.º 1 Mario Monti, junto a Rita Dellacqua con Amores de caramelo. Historias dulces que se derriten de risa, los relatos de Ely y Juan Pedro y la propuesta del dúo Ellas cantan y cuentan.

La Plaza San Miguel también será escenario de actividades para descubrir, crear y jugar. Entre ellas se encuentran El sueño de una semilla, una invitación del Parque Escolar Rural Enrique Berduc a conocer cómo un pequeño plantín puede convertirse en parte de un bosque, el rincón infantil de la Biblioteca del COPNAF y los Juegos en Pijamas, en una edición especial por los 15 años.

De manera simultánea, el público podrá encontrarse con personajes literarios, disfrutar de espacios de lectura y maquillaje artístico, conocer las propuestas de Puerto Ciencia y recorrer distintos puestos institucionales. También habrá un patio gastronómico sobre calle Buenos Aires, entre Alameda de la Federación y Laprida, para acompañar la celebración.

Además del festejo, la Noche de Pijamas mantiene su dimensión solidaria: quienes puedan hacerlo están invitados a acercar alimentos no perecederos para colaborar con el Comedor Guadalupe. De esta manera, la celebración vuelve a reunir a la comunidad alrededor de la cultura, la lectura y el compromiso colectivo.

A quince años de su primera edición, la propuesta reafirma el valor de la Biblioteca Popular como espacio de encuentro, aprendizaje y participación. Una noche para que las infancias descubran nuevos mundos a través de los libros y para que las familias compartan experiencias en las que la imaginación, el arte y la cultura sean protagonistas.