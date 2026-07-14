En la previa de su show del sábado en el Club Universitario, Uriel Lozano habló de su nuevo éxito, sus próximas colaboraciones y su presente artístico.

Uriel Lozano: "Me animo a cualquier género, la música es para fusionar".

En la antesala de su presentación del próximo sábado en el Club Universitario de Paraná, el cantante santafesino Uriel Lozano dialogó con La Mañana de La Red (88.7) y anticipó un espectáculo que combinará sus grandes clásicos con las nuevas canciones de su repertorio.

El artista destacó el gran recibimiento que tuvo su más reciente lanzamiento, "Cuánto falta para verte" , estrenado hace apenas unos días.

"Cuánto falta para verte" ya es un éxito y Uriel Lozano lo presentará en Paraná

"La canción salió hace muy poquito, todavía no tiene quince días, y ya está llegando al millón de reproducciones. Para nosotros es una alegría enorme porque es un termómetro que nos muestra que la gente la aceptó y la está escuchando. En Paraná vamos a presentar este tema, pero también vamos a recorrer los clásicos y muchas novedades que se vienen".

Sobre la inspiración de la canción, explicó que nació a partir de una historia de amor marcada por la distancia, aunque considera que cada persona puede darle su propia interpretación.

"Habla de extrañar a alguien. Fue escrita pensando en una pareja que se ve muy poco y que siempre siente la necesidad de preguntarse cuánto falta para volver a verse. Después cada uno la puede dedicar a quien quiera y hacerla propia".

Lozano atraviesa un intenso año de trabajo, con una agenda cargada de presentaciones por distintos puntos del país y varios proyectos discográficos en marcha.

"Venimos de tocar en Buenos Aires y Santa Fe. Después de Paraná seguimos por Córdoba, Esperanza, Corrientes y otras provincias. Estamos trabajando mucho y preparando varias colaboraciones".

Entre esos proyectos confirmó un dueto con Karina La Princesita en una versión de su canción "La piel tiene memoria", además de futuras colaboraciones con Callejero Fino, Emanero y otros artistas de diferentes estilos musicales.

"Nos gusta mucho hacer este tipo de trabajos porque intercambiamos públicos. Hay gente que conoce mi música gracias a ellos y también seguidores míos que descubren a otros artistas. Es un desafío muy lindo".

Para Lozano, las colaboraciones dejaron de ser una moda para convertirse en una característica de la industria musical actual.

"Hoy las redes sociales cambiaron la forma de trabajar. La música también se consume mirando videos y eso hace que las colaboraciones tengan mucho sentido. Además, nos permiten experimentar y salir de nuestra zona de confort".

En ese camino también se animó a explorar otros géneros, como el folklore y el cuarteto.

"Me encanta fusionar estilos. Grabé con Los Nocheros, con Damián Córdoba y estamos haciendo cosas con Cristian Herrera. Mis abuelos eran santiagueños y el folklore siempre estuvo presente en mi vida. Creo que hay que animarse a probar".

El cantante recordó además que muchas de esas colaboraciones nacen de encuentros espontáneos entre colegas.

"Con Emanero nos cruzamos en el Movistar Arena y ahí quedó la idea de hacer algo juntos. Después seguimos hablando y el proyecto empezó a tomar forma. Es un artista al que respeto mucho".

También destacó la importancia de aceptar sugerencias durante el proceso creativo y recordó una experiencia junto a Luciano Pereyra.

"Le mostré una canción y me propuso cambiar completamente la instrumentación. Sacamos los metales, sumamos acordeón, charango y otros instrumentos de su estilo. La canción quedó muchísimo mejor. Está bueno escuchar la mirada del otro".

Consultado sobre si le gustaría grabar fuera de la cumbia, respondió sin dudar.

"Me animo a cualquier género. Creo que de eso se trata la música: de fusionar, experimentar y no quedarse siempre haciendo lo mismo".

Durante la charla también reflexionó sobre cómo cambió la industria musical y valoró la libertad artística que hoy tienen los intérpretes.

“Antes las compañías decidían todo, incluso qué canción grababas o cómo tenía que ser la tapa del disco. Hoy el artista tiene mucha más participación y puede tomar decisiones sobre su propia carrera".

Finalmente, Uriel Lozano invitó al público entrerriano a acompañarlo en el show del próximo sábado en el Club Universitario de Paraná, donde promete una noche cargada de romanticismo, clásicos y nuevas canciones para compartir con sus seguidores en la previa del Día del Amigo.