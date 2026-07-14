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Operativos en Victoria, Diamante y Concordia: secuestran armas y ejemplares de fauna

Allanamientos de personal de Delitos Rurales secuestran armas, rescatan fauna silvestre y recuperan ganado. Hay dos detenidos en Concordia.

14 de julio 2026 · 10:22hs
Allanamientos de personal de Delitos Rurales secuestran armas

Allanamientos de personal de Delitos Rurales secuestran armas, rescatan fauna silvestre y recuperan ganado. Hay dos detenidos en Concordia. 
Allanamientos de personal de Delitos Rurales secuestran armas

Allanamientos de personal de Delitos Rurales secuestran armas, rescatan fauna silvestre y recuperan ganado. Hay dos detenidos en Concordia. 
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Allanamientos de personal de Delitos Rurales secuestran armas, rescatan fauna silvestre y recuperan ganado. Hay dos detenidos en Concordia. 
Allanamientos de personal de Delitos Rurales secuestran armas

Allanamientos de personal de Delitos Rurales secuestran armas, rescatan fauna silvestre y recuperan ganado. Hay dos detenidos en Concordia. 

Personal dependiente de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales llevó adelante diferentes procedimientos en el departamento Victoria, Diamante, Concordia y Gualeguay, en el marco de operativos destinados a prevenir delitos rurales e infracciones a las normativas vigentes.

En la zona de islas se desarrollaron los operativos denominados “Islas Seguras”, que incluyeron recorridas y controles tanto en tierra firme como en los diferentes cauces del Delta del río Paraná.

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Como resultado de las intervenciones fueron secuestradas armas de fuego por tenencia ilegal, debido a que sus poseedores no contaban con la documentación exigida por la legislación vigente. Los procedimientos se enmarcaron en actuaciones por presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino.

Los operativos buscan reforzar la presencia policial en el territorio insular y prevenir delitos e infracciones mediante el despliegue de personal y diferentes recursos logísticos en una extensa zona caracterizada por sus particulares condiciones geográficas.

Las actuaciones desarrolladas en Victoria y Diamante formaron parte de una serie de procedimientos realizados por la Dirección de Prevención de Delitos Rurales en diferentes departamentos de Entre Ríos, que dejaron como saldo total 14 armas de fuego secuestradas y dos hombres mayores de edad detenidos.

En Concordia, personal de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales realizó allanamientos en el marco de investigaciones por hechos de abigeato y carneadas.

Durante los procedimientos se secuestraron armas de fuego, elementos considerados de interés para las causas investigadas y fueron detenidos dos hombres mayores de edad. Según la información policial, en los domicilios se encontraron armas que no contaban con la documentación correspondiente.

Rescate de animales silvestres y recuperación de ganado

En Gualeguay, personal policial intervino ante la presencia de un aguará guazú en un terreno baldío. Debido a que se trata de una especie en peligro de extinción, se dio intervención a un veterinario para sedar al animal y posteriormente trasladarlo a una reserva del departamento Gualeguaychú, donde será evaluado antes de su liberación.

En otra intervención fue rescatado un ciervo axis que presentaba lesiones presuntamente provocadas por perros. El animal recibió asistencia veterinaria y fue trasladado a una reserva para continuar con su recuperación.

Además, en diferentes procedimientos realizados en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay fueron recuperados caballos, recados y un toro que habían sido denunciados como sustraídos o extraviados.

Finalmente, la Policía continuó desarrollando los operativos “Campo Seguro” en diferentes puntos de la provincia, mediante controles coordinados entre las brigadas rurales, las jefaturas departamentales y la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial.

Las acciones incluyen recorridas y controles en rutas, accesos a localidades y caminos rurales con el objetivo de reforzar la prevención de delitos e infracciones en zonas productivas y rurales de Entre Ríos.

operativos Victoria Diamante Concordia fauna
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