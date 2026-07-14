Federación reclama estrategias turísticas más fuertes

El secretario de Turismo de Federación advirtió que la costa del Uruguay debe comenzar a planificar la próxima temporada estival, frente al impacto de El Niño

El secretario de Turismo de Federación advirtió que la costa del Uruguay debe comenzar a planificar la próxima temporada estival, frente al impacto de El Niño

El secretario de Turismo de Federación advirtió que la costa del Uruguay debe comenzar a planificar la próxima temporada estival, frente al impacto de El Niño

El secretario de Turismo de Federación, Ezequiel Marozzini advirtió que la costa del Uruguay debe comenzar a planificar la próxima temporada estival, frente al posible impacto del fenómeno El Niño.

El funcionario señaló que el turismo atraviesa un contexto complejo a nivel nacional, condicionado por la situación económica, pero destacó que Federación mantiene indicadores superiores al promedio del país. En ese escenario, insistió en que los principales destinos de la costa del Uruguay deben trabajar de manera conjunta para preservar la próxima temporada.

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Marozzini advirtió que las condiciones climáticas previstas para los próximos meses podrían afectar el funcionamiento habitual de las playas y, por ese motivo, consideró indispensable comenzar a diseñar estrategias de promoción con suficiente anticipación. "Tenemos que empezar a poner el ojo en el verano. Si nos quedamos, seguramente otros mercados que tienen para ofrecer otro tipo de playas nos van a comer la parada", afirmó.

En ese sentido, remarcó que los complejos termales y los parques acuáticos serán fundamentales para sostener la actividad turística si finalmente se confirma un escenario de crecientes en la región, publica Diario Río Ururguay.

Además, consideró que los principales destinos turísticos de la costa del río Uruguay deben “tomar una postura muy fuerte y salir a sostener qué verano vamos a tener", expresó.

El secretario de Turismo también planteó la necesidad de reforzar la promoción del principal atractivo turístico de Entre Ríos y cuestionó que actualmente no ocupe el lugar central en las campañas de difusión. "Tenemos 40 pozos termales en toda la Argentina y 19 están en Entre Ríos. Tenemos que liderar ese mercado", afirmó.

FEDERACIÓN. Con su parque acuático y termal esperan un aluvión de turistas desde hoy. Gentileza. Termas Federación

En esa línea, señaló que el producto termal debería convertirse en el eje principal de la estrategia turística provincial. "Hoy el producto termal tiene que ser premisa en cualquier cuestión de promoción y difusión que tenga la provincia. Lo decimos con la intención de fortalecer un producto que es prácticamente único en varias provincias del país", manifestó.

Marozzini reconoció que actualmente existen otras campañas promocionales, pero insistió en que es necesario potenciar el diferencial que representa el termalismo para la provincia.

Durante la entrevista, el funcionario también repasó las acciones promocionales desarrolladas en las últimas semanas, entre éstas la participación de Federación en la feria Caminos y Sabores, realizada en el predio de La Rural de Palermo.

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Explicó que la ciudad formó parte del espacio institucional de Entre Ríos y valoró la posibilidad de difundir el destino, aunque observó que la presencia provincial fue más reducida que en ediciones anteriores.

"Se notaba realmente la reducción. No había pantallas ni distintos recursos que hacen más atractivo un stand, pero igualmente pudimos hacer mucha promoción y llegar a muchísima gente", indicó.

Finalmente, recordó que Federación continuará apostando al calendario de eventos durante el invierno, con la realización de una nueva edición de “Sabores a la Olla”, propuesta gastronómica que reunirá a cocineros, artistas y emprendedores locales como parte de la estrategia para sostener el movimiento turístico, mientras el sector ya comienza a mirar hacia el próximo verano.