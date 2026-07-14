Productores de islas y campos inundables buscan dónde ubicar su hacienda

En zona de islas y campos inundables entrerrianos hay poco más de 492.000 cabezas de ganado. Piden reubicación ante las cosecuencias previstas por El Niño

En zona de islas y campos inundables entrerrianos hay poco más de 492.000 cabezas de ganado. Piden reubicación ante las cosecuencias previstas por El Niño

En zona de islas y campos inundables entrerrianos hay poco más de 492.000 cabezas de ganado. Piden reubicación ante las cosecuencias previstas por El Niño

En zona de islas y campos inundables entrerrianos hay poco más de 492.000 cabezas de ganado. Piden reubicación ante las cosecuencias previstas por El Niño

El fenómeno El Niño llegaría con toda su fuerza a la zona de islas de la provincia de Entre Ríos durante el período octubre-diciembre. Los productores isleños y quienes trasladaron su hacienda a esos territorios ya trabajan para encontrar campos donde reubicarla antes de que las aguas comiencen a subir. En toda la zona de islas y campos inundables entrerrianos hay poco más de 492.000 cabezas de ganado.

El productor federado en Federación Agraria, José Luis Peter, de Villa Paranacito, quien nació y se crio en medio de una naturaleza única y de crecientes que se repiten cada diez años, o incluso con menor frecuencia, destacó que: "Más que preocuparnos, debemos ocuparnos de una crecida que, según los especialistas, va a golpear en toda la zona de islas".

No hubo acuerdo con los estatales y el gobierno otorgará por decreto un aumento del 3% en julio

Peter indicó que: "A raíz de informes elaborados por profesionales, el fenómeno El Niño está tomando temperatura en el océano Pacífico. Todo indica, de acuerdo con esos informes, que será un Niño de intensidad muy fuerte, razón por la cual en nuestra zona (departamento Islas del Ibicuy) se está analizando y pensando qué hacer a futuro, cómo sacar y dónde ubicar la hacienda, 264.182 cabezas, que tenemos en la zona".

El productor isleño contó que: "Junto con las entidades estamos buscando un lugar para hacer un embarcadero en Villa Paranacito". Además, se suma un grave problema: "La zona de Islas del Ibicuy, que es la que más cabezas de ganado tiene en la provincia, cuenta con pocos transportes fluviales aptos para trasladar hacienda. Por esa razón, lo más lógico sería contar con un embarcadero y corrales donde el barco pueda descargar la hacienda y luego cargarla en camiones con destino a un campo alto o a remates feria".

En este punto aclaró que “Hay que hacer las cosas con anticipación antes de que las lluvias, precipitaciones que se estarían dando con intensidad en el período octubre-diciembre, lleguen a las islas.”

La preocupación está presente. En Villa Paranacito, un solo barco reúne las condiciones para trasladar hacienda y el problema de los corrales, que permitirían una rápida salida hacia la ruta, aún no está resuelto. Esto se debe a que el camino que llega hasta el lugar quedaría cubierto por el agua si no se realizan las obras necesarias, un reclamo de larga data de los productores.

Los productores no quieren que se repita la historia de crecientes pasadas, como las de 1982/83, 1998 y 2016, cuando muchos tuvieron que malvender su hacienda en remates especiales. Hoy la situación es diferente, ya que la tecnología permite alertar, con una precisión muy alta y con anticipación, sobre la presencia de fenómenos climáticos.

Es así que inmobiliarias y consignatarias han recibido llamados de productores que ya se están ocupando de la situación, aunque la oferta de campos altos es escasa y, en la zona norte de Entre Ríos, persiste la amenaza latente de la garrapata.

Ganado en zonas de islas y campos inundables

• Diamante: 65.102

• Gualeguay: 46.549

• Islas del Ibicuy: 264.182

• La Paz: 22.178

• Paraná: 13.224

• Victoria: 80.872

Datos a tener en cuenta

El Centro de Predicciones de la Agencia Climática de Estados Unidos (CPC-NOAA, por sus siglas en inglés) actualizó el pronóstico relativo a la evolución del fenómeno ENSO para la campaña 2026/27.

Para el trimestre julio-septiembre de 2026, la mayor probabilidad (57%) corresponde a la ocurrencia de un evento El Niño de intensidad fuerte, según el modelo del CPC-NOAA.

Para el período comprendido entre agosto y octubre de este año, la probabilidad de ocurrencia de un Niño fuerte es del 42%, mientras que la de una fase "muy fuerte" del evento asciende al 48%.

El pronóstico cambia para el trimestre comprendido entre septiembre y noviembre de 2026, cuando el modelo del CPC-NOAA estima que las probabilidades de un "Súper Niño" alcancen nada menos que el 71%.

"Existe un 81% de probabilidad de que se presente un evento El Niño muy fuerte durante el período de octubre a diciembre próximo, que estaría posicionándose entre los eventos de El Niño más grandes del registro histórico, que data de 1950", señala el informe del CPC-NOAA.