Uriel Lozano en La Mañana de la Red: "Estoy muy feliz con lo que está pasando en mi carrera"

Uriel Lozano visitó La Mañana de la Red , programa conducido por Roni Amore, donde repasó su trayectoria y compartió detalles de sus proyectos actuales. El cantante destacó la conexión con su público y anticipó su presentación de este sábado en Arenas Paraná.

Durante la charla, Lozano recordó sus comienzos en la música a los 13 años y su paso por el Grupo Trinidad , donde consolidó su carrera entre 1999 y 2005. Señaló que los cambios en la industria, como la llegada de las redes sociales, abrieron nuevas posibilidades para acercar su música a diferentes generaciones.

Además, habló de la colaboración con artistas jóvenes y de la experiencia de compartir la música con su hijo, quien también participa en proyectos musicales. “Es un placer ver que una nueva generación se interesa por nuestra música y poder compartir esta pasión con mi hijo”, comentó.

Sobre su presentación en Paraná, Uriel adelantó que ofrecerá un repertorio que combina clásicos con nuevas canciones, invitando a su público a disfrutar de una noche de música y baile. “Va a ser una fiesta muy linda, con grandes amigos y seguidores que siempre apoyan”, expresó.

La cita es este sábado en Arenas Paraná, donde los fanáticos de la cumbia podrán vivir un espectáculo hasta el amanecer.