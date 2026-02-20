Uno Entre Rios | Escenario | Uriel Lozano

Uriel Lozano en La Mañana de la Red: "Estoy muy feliz con lo que está pasando en mi carrera"

Uriel Lozano visitó radio La Red Paraná e hizo un repaso por su trayectoria y compartió detalles de sus proyectos actuales

20 de febrero 2026 · 12:47hs
Uriel Lozano visitó radio La Red Paraná e hizo un repaso por su trayectoria y compartió detalles de sus proyectos actuales

FERNANDA RIVERO / UNO

Uriel Lozano visitó radio La Red Paraná e hizo un repaso por su trayectoria y compartió detalles de sus proyectos actuales

Uriel Lozano visitó La Mañana de la Red, programa conducido por Roni Amore, donde repasó su trayectoria y compartió detalles de sus proyectos actuales. El cantante destacó la conexión con su público y anticipó su presentación de este sábado en Arenas Paraná.

Uriel Lozano (2)

Uriel Lozano habló de su trayectoria y adelantó su presentación en Paraná

Durante la charla, Lozano recordó sus comienzos en la música a los 13 años y su paso por el Grupo Trinidad, donde consolidó su carrera entre 1999 y 2005. Señaló que los cambios en la industria, como la llegada de las redes sociales, abrieron nuevas posibilidades para acercar su música a diferentes generaciones.

A 59 años del nacimiento de Kurt Cobain, la voz que marcó a una generación

A 59 años del nacimiento de Kurt Cobain, la voz que marcó a una generación

reabren la convocatoria para sumar salas a la red federal de teatros

Reabren la convocatoria para sumar salas a la Red Federal de Teatros

Además, habló de la colaboración con artistas jóvenes y de la experiencia de compartir la música con su hijo, quien también participa en proyectos musicales. “Es un placer ver que una nueva generación se interesa por nuestra música y poder compartir esta pasión con mi hijo”, comentó.

Sobre su presentación en Paraná, Uriel adelantó que ofrecerá un repertorio que combina clásicos con nuevas canciones, invitando a su público a disfrutar de una noche de música y baile. “Va a ser una fiesta muy linda, con grandes amigos y seguidores que siempre apoyan”, expresó.

La cita es este sábado en Arenas Paraná, donde los fanáticos de la cumbia podrán vivir un espectáculo hasta el amanecer.

LEER MÁS: A 59 años del nacimiento de Kurt Cobain, la voz que marcó a una generación

Uriel Lozano La Mañana de la Red La Red Paraná Paraná Diario UNO
Noticias relacionadas
lanzan convocatoria para internacionalizar industrias culturales entrerrianas

Lanzan convocatoria para internacionalizar industrias culturales entrerrianas

homer el mero mero llega a santa fe con su resurreccion tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

El Kuelgue suma a Paraná a su tour 2026

El Kuelgue llega a Paraná con un show en Hierlam XL

Más de 500 artistas desfilaron en los Carnavales 2026

Paraná celebró cuatro jornadas de carnaval

Ver comentarios

Lo último

Uriel Lozano en La Mañana de la Red: Estoy muy feliz con lo que está pasando en mi carrera

Uriel Lozano en La Mañana de la Red: "Estoy muy feliz con lo que está pasando en mi carrera"

Murió Eric Dane, actor de Greys Anatomy y Euphoria

Murió Eric Dane, actor de Grey's Anatomy y Euphoria

Denuncian que el único sobreviviente de una tragedia vial sufrió demoras injustificadas para ser operado

Denuncian que el único sobreviviente de una tragedia vial sufrió demoras injustificadas para ser operado

Ultimo Momento
Uriel Lozano en La Mañana de la Red: Estoy muy feliz con lo que está pasando en mi carrera

Uriel Lozano en La Mañana de la Red: "Estoy muy feliz con lo que está pasando en mi carrera"

Murió Eric Dane, actor de Greys Anatomy y Euphoria

Murió Eric Dane, actor de Grey's Anatomy y Euphoria

Denuncian que el único sobreviviente de una tragedia vial sufrió demoras injustificadas para ser operado

Denuncian que el único sobreviviente de una tragedia vial sufrió demoras injustificadas para ser operado

Uruguay proyecta una segunda papelera frente a Entre Ríos

Uruguay proyecta una segunda papelera frente a Entre Ríos

Un camión de gas chocó y explotó en Chile: dejó 4 muertos

Un camión de gas chocó y explotó en Chile: dejó 4 muertos

Policiales
Colecta solidaria en Paraná para cubrir los gastos del velatorio de Patricia Mena

Colecta solidaria en Paraná para cubrir los gastos del velatorio de Patricia Mena

Confirmaron que el cuerpo encontrado es de la mamá Patricia Mena y siguen buscando a Chiara

Confirmaron que el cuerpo encontrado es de la mamá Patricia Mena y siguen buscando a Chiara

La Paz: falleció el conductor que se pegó un tiro luego de chocar con un camión

La Paz: falleció el conductor que se pegó un tiro luego de chocar con un camión

Santa Elena: convocan a una jornada de sensibilización para exigir justicia por casos de violencia de género

Santa Elena: convocan a una jornada de sensibilización para exigir justicia por casos de violencia de género

Imputaron a Ernesto Caamaño por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

Imputaron a Ernesto Caamaño por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

Ovación
Boca recibe a Racing en un partido con mucho en juego

Boca recibe a Racing en un partido con mucho en juego

Lanús venció a Flamengo en el cruce de ida por la Recopa Sudamericana

Lanús venció a Flamengo en el cruce de ida por la Recopa Sudamericana

Capibaras XV tendrá a cuatro paranaenses en la formación para el debut

Capibaras XV tendrá a cuatro paranaenses en la formación para el debut

La Selección Argentina se alista para jugar en Colombia el Panamericano

La Selección Argentina se alista para jugar en Colombia el Panamericano

Franco Catena será el protagonista principal de la primera velada del año en Paraná

Franco Catena será el protagonista principal de la primera velada del año en Paraná

La provincia
Denuncian que el único sobreviviente de una tragedia vial sufrió demoras injustificadas para ser operado

Denuncian que el único sobreviviente de una tragedia vial sufrió demoras injustificadas para ser operado

Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

Bordet sobre la reforma laboral: No garantiza empleo ni respeta derechos

Bordet sobre la reforma laboral: "No garantiza empleo ni respeta derechos"

La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

Dejanos tu comentario