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No hubo acuerdo con los estatales y el gobierno otorgará por decreto un aumento del 3% en julio

El gobierno ofreció un aumento del 7 por ciento en dos tramos a UPCN y ATE. Ante el rechazo, confirmó que liquidará por decreto lo ofrecido para julio.

14 de julio 2026 · 12:03hs
No hubo acuerdo con los estatales y el gobierno otorgará por decreto un aumento del 3% en julio

El gobierno entrerriano ofreció un aumento del 7 por ciento en dos tramos a los gremios Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en el marco de la paritaria estatal. Confirmó además, que liquidará por decreto lo ofrecido para el mes de julio.

La propuesta consistía en un incremento del 7 por ciento en dos tramos. Un 3 por ciento para los haberes de julio y de un 4 por ciento para septiembre, tomando en ambos casos como base de cálculo el mes inmediatamente anterior. Sin embargo, los sindicatos no aceptaron los términos ofrecidos.

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Ante la falta de acuerdo, el gobierno resolvió avanzar de todos modos con la liquidación por decreto de la mejora prevista para julio, actualizando la base de cálculo al mes de junio 2026. "La decisión busca garantizar que el aumento impacte rápidamente en el bolsillo de los trabajadores", indicó el miembro paritario, Ricardo Vales, y agregó que "el gobierno está haciendo el mayor esfuerzo posible dentro de una administración responsable de los recursos y atendiendo muchas de las demandas planteadas por las organizaciones sindicales".

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Aumento por decreto

Pese a la decisión de los gremios, desde el gobierno remarcaron que la paritaria no se cierra y que las partes continuarán dialogando.

Respecto de la oferta salarial, Vales explicó que "la propuesta consistía en un incremento del 3 por ciento para los haberes de julio y de un 4 por ciento adicional para septiembre, tomando en ambos casos como base de cálculo el mes inmediatamente anterior".

Tras la reunión, el funcionario destacó que "más allá de no haber alcanzado un acuerdo con los gremios estatales, esta gestión va a continuar trabajando con la mejor predisposición para el diálogo. Vamos a seguir dialogando. Con responsabilidad, sin prometer lo que después no se puede cumplir".

Gobierno
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