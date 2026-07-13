Un trágico siniestro vial ocurrió este lunes por la mañana sobre avenida Circunvalación, frente a la Escuela de Policía "Salvador Maciá", en Paraná.
Paraná: un hombre falleció tras ser embestido por un camión
Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por un camión en la circunvalación, frente a la escuela de Policía, en Paraná
13 de julio 2026 · 10:49hs
Por causas que se investigan, un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por un camión, tipo tolva. Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar, mientras la Justicia inició las actuaciones para determinar cómo se produjo el fatal hecho.
La circulación en la zona se vio afectada durante el operativo.
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