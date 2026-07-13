Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por un camión en la circunvalación, frente a la escuela de Policía, en Paraná

13 de julio 2026 · 10:49hs
Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por un camión en la circunvalación

Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por un camión en la circunvalación, frente a la escuela de Policía, en Paraná. 
Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por un camión en la circunvalación

Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por un camión en la circunvalación, frente a la escuela de Policía, en Paraná. 

Foto Ilustrativa

Un trágico siniestro vial ocurrió este lunes por la mañana sobre avenida Circunvalación, frente a la Escuela de Policía "Salvador Maciá", en Paraná.

Por causas que se investigan, un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por un camión, tipo tolva. Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar, mientras la Justicia inició las actuaciones para determinar cómo se produjo el fatal hecho.

Huellas de un legado incomparable de la rica historia de Paraná.

Paraná, más de 200 años de una ciudad: huellas de un legado incomparable

Paraná. Este 12 de julio Cotapa celebra su 62° Aniversario, en un momento trascendente, con el gerenciamiento de sus trabajadores

Cotapa cumple 62 años: "Celebrar como dueños de nuestra fábrica, es una emoción difícil de explicar"

La circulación en la zona se vio afectada durante el operativo.

Noticia en desarrollo

Paraná Hombre Camión peatón
Noticias relacionadas
Una mujer fue identificada y supeditada a la causa por un hurto cometido en la vivienda donde trabajaba como empleada. 

Paraná: identifican empleda por hurto de alhajas y dólares

este sabado, se puede visitar la segunda edicion de la ruta del diseno paranaense

Este sábado, se puede visitar la segunda edición de la Ruta del Diseño Paranaense

Una mujer en Paraná circulaba con marihuana y $11.000. La policía secuestró 15,9 gramos de droga

Paraná: identifican a una mujer que circulaba con marihuana

grave vuelco en parana: un hombre quedo atrapado y fue rescatado por bomberos

Grave vuelco en Paraná: un hombre quedó atrapado y fue rescatado por bomberos

Ver comentarios

Lo último

Un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Argentina: el suicidio ya es la principal causa de muerte entre adolescentes y jóvenes adultos

Argentina: el suicidio ya es la principal causa de muerte entre adolescentes y jóvenes adultos

Río Negro: jinetes atacaron a rebencazos a corredores de la Doble Apolo

Río Negro: jinetes atacaron a rebencazos a corredores de la Doble Apolo

Ultimo Momento
Un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Argentina: el suicidio ya es la principal causa de muerte entre adolescentes y jóvenes adultos

Argentina: el suicidio ya es la principal causa de muerte entre adolescentes y jóvenes adultos

Río Negro: jinetes atacaron a rebencazos a corredores de la Doble Apolo

Río Negro: jinetes atacaron a rebencazos a corredores de la Doble Apolo

Semana conflictiva entre la paritaria docente y el rechazo a la Reforma Previsional

Semana conflictiva entre la paritaria docente y el rechazo a la Reforma Previsional

Medio aguinaldo para activos y jubilados, se abonará este martes

Medio aguinaldo para activos y jubilados, se abonará este martes

Policiales
Un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Un niño jugaba con un encendedor y provocó un incendio en su casa

Un niño jugaba con un encendedor y provocó un incendio en su casa

Tickets fantasma y cámaras apagadas para defraudar a Iafas

Tickets fantasma y cámaras apagadas para defraudar a Iafas

Otorgan salidas transitorias a Felipito Ávalo

Otorgan salidas transitorias a "Felipito" Ávalo

El cura César Schmidt irá a juicio oral por la electrocución de un niño

El cura César Schmidt irá a juicio oral por la electrocución de un niño

Ovación
Nicolás Bonelli volvió al podio en el Turismo Carretera tras casi 11 años

Nicolás Bonelli volvió al podio en el Turismo Carretera tras casi 11 años

Viale FBC es el nuevo campeón de Paraná Campaña

Viale FBC es el nuevo campeón de Paraná Campaña

Jannik Sinner conquistó Wimbledon por segunda vez consecutiva

Jannik Sinner conquistó Wimbledon por segunda vez consecutiva

Rowing se dio el gusto y venció a Estudiantes en el clásico

Rowing se dio el gusto y venció a Estudiantes en el clásico

Turismo Carretera: pole para Otto Fritzler y brillante tercer lugar para Nicolás Bonelli

Turismo Carretera: pole para Otto Fritzler y brillante tercer lugar para Nicolás Bonelli

La provincia
Semana conflictiva entre la paritaria docente y el rechazo a la Reforma Previsional

Semana conflictiva entre la paritaria docente y el rechazo a la Reforma Previsional

Medio aguinaldo para activos y jubilados, se abonará este martes

Medio aguinaldo para activos y jubilados, se abonará este martes

Las lluvias intensas generan pulsos tóxicos en afluentes del río Paraná

Las lluvias intensas generan "pulsos tóxicos" en afluentes del río Paraná

SMN: aumentarán las temperaturas promedio a mitad de semana

SMN: aumentarán las temperaturas promedio a mitad de semana

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Dejanos tu comentario