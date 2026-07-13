Paraná: un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por un camión en la circunvalación, frente a la escuela de Policía, en Paraná

Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por un camión en la circunvalación, frente a la escuela de Policía, en Paraná.

Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por un camión en la circunvalación, frente a la escuela de Policía, en Paraná.

Un trágico siniestro vial ocurrió este lunes por la mañana sobre avenida Circunvalación, frente a la Escuela de Policía "Salvador Maciá", en Paraná.

Por causas que se investigan, un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por un camión, tipo tolva. Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar, mientras la Justicia inició las actuaciones para determinar cómo se produjo el fatal hecho.