Deportivo Maipú anunció la llegada de Enzo Pérez

El mediocampista mendocino, que rescindió su contrato con Argentinos Juniors, firmará por seis meses y volverá al club donde dio sus primeros pasos.

Enzo Pérez ya tiene nuevo destino. Luego de rescindir su vínculo con Argentinos Juniors, donde tuvo escasa continuidad durante el primer semestre, el experimentado mediocampista continuará su carrera en Deportivo Maipú. El conjunto mendocino oficializó su llegada y el ex River y Estudiantes firmará un contrato por seis meses para regresar al club donde comenzó su historia en el fútbol.

La noticia fue confirmada por Deportivo Maipú a través de sus canales oficiales con la leyenda "Bienvenido a casa, Enzo Pérez", junto a un video de presentación. A sus 40 años, el volante decidió regresar a Mendoza después de un breve paso por Argentinos Juniors, donde no logró consolidarse como titular. Tras finalizar su segundo ciclo en River, el volante había apostado por continuar su carrera en La Paternal, aunque la falta de minutos terminó acelerando su salida.

El regreso tiene un fuerte componente emocional. Maipú fue el club donde comenzó a formarse y del que siempre se declaró hincha, pese a que su identificación con River creció enormemente durante sus exitosas etapas en Núñez. Con el Millonario se convirtió en uno de los grandes referentes de la historia reciente, ganó una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana y múltiples títulos locales.

Enzo Pérez regresó a Deportivo Maipú

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Antes de esa etapa dorada, Enzo también dejó una huella imborrable en Estudiantes de La Plata, donde conquistó la Copa Libertadores 2009 bajo la conducción de Alejandro Sabella. Además, integró el plantel de la Selección Argentina que alcanzó la final del Mundial de Brasil 2014.

Ahora, tras una extensa trayectoria que también incluyó pasos por Benfica y Valencia en Europa, el mediocampista eligió regresar a su tierra para afrontar el último tramo de su carrera. En Deportivo Maipú buscará aportar toda su experiencia en la Primera Nacional y despedirse del fútbol en el club donde todo comenzó.