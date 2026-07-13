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Día Mundial del Rock: el legado de un género que marcó generaciones

Cada 13 de julio se conmemora el Día Mundial del Rock, una fecha que recuerda el histórico concierto Live Aid de 1985

13 de julio 2026 · 13:24hs
Cada 13 de julio se conmemora el Día Mundial del Rock

Cada 13 de julio se conmemora el Día Mundial del Rock, una fecha que recuerda el histórico concierto Live Aid de 1985
Día Mundial del Rock: el legado de un género que marcó generaciones

DCada 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock, una fecha que rinde homenaje a uno de los géneros musicales más influyentes del último siglo y recuerda un acontecimiento que trascendió el ámbito artístico para convertirse en un símbolo de solidaridad: el histórico concierto Live Aid, realizado en 1985.

Día Mundial del Rock: el legado de un género que marcó generaciones

La efeméride tiene su origen en aquel megafestival organizado por el músico y activista irlandés Bob Geldof junto a Midge Ure, con el objetivo de recaudar fondos para combatir la hambruna que afectaba a Etiopía. El evento se desarrolló de manera simultánea en el estadio Wembley, de Londres, y en el John F. Kennedy Stadium, de Filadelfia, y fue seguido por cerca de 1.900 millones de personas en más de 150 países.

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Durante más de 16 horas de transmisión ininterrumpida, algunos de los artistas más importantes de la historia del rock compartieron escenario en una jornada que quedó grabada para siempre en la memoria colectiva. Participaron Queen, David Bowie, U2, Elton John, Paul McCartney, The Who, Led Zeppelin, Black Sabbath, Dire Straits, Madonna, Mick Jagger, Tina Turner y Phil Collins, entre muchos otros.

Uno de los momentos más recordados fue la actuación de Queen, liderada por Freddie Mercury. Su presentación, de poco más de 20 minutos, es considerada por críticos y fanáticos como una de las mejores performances en vivo de todos los tiempos. Canciones como Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Hammer to Fall y We Are the Champions convirtieron aquel recital en un hito de la historia del rock.

Aunque la fecha nunca fue oficializada por organismos internacionales, la enorme repercusión del Live Aid hizo que el 13 de julio fuera adoptado en numerosos países como el Día Mundial del Rock, en reconocimiento tanto al impacto cultural del género como a la capacidad de la música para movilizar causas solidarias.

Desde su nacimiento en la década de 1950, el rock evolucionó en múltiples vertientes, dio origen a nuevos estilos musicales e inspiró movimientos sociales, culturales y artísticos en todo el mundo. Más que un género, se convirtió en una forma de expresión ligada a la libertad creativa, la rebeldía y la búsqueda de identidad.

En Argentina, el rock también construyó una identidad propia que trascendió generaciones. Artistas como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Gustavo Cerati, León Gieco, Pappo y bandas como Soda Stereo, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Divididos, Los Piojos y Babasónicos consolidaron un movimiento que hoy forma parte del patrimonio cultural del país.

A más de cuatro décadas del Live Aid, el espíritu de aquella jornada continúa vigente. Cada 13 de julio, el Día Mundial del Rock invita a recordar el poder transformador de la música, celebrar a los artistas que marcaron una época y reconocer a un género que sigue inspirando a nuevas generaciones en todos los rincones del mundo.

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