Franco Armani se despidió de River con un discurso emotivo

El histórico arquero del Millonario, Franco Armani, leyó una carta para los hinchas en el Monumental y cerró una etapa de más de ocho años en el club.

Franco Armani se despidió oficialmente de River tras ocho años y medio en el club, donde conquistó 10 títulos y disputó más de 300 partidos. El arquero dio un discurso en el Monumental y se emocionó sobre el escenario.

“Querida familia riverplatense, hoy me toca escribir una de las cartas más difíciles de mi carrera. Después de ocho años y medio inolvidables, llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño", comenzó con la voz quebrada.

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Y siguió: “En 2018 no solo llegaba a uno de los clubes más grandes del mundo, sino que llegaba al club del que fue hincha toda mi vida. Vestir esta camiseta fue cumplir el sueño que me acompañó desde chico y jamás imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa”.

“Gracias por permitirme vivir el sueño más grande de mi vida, gracias por tanto amor. Hasta siempre, River, nos volveremos a encontrar”, expresó el legendario arquero del Millonario. Luego, se quebró y despertó el aplauso de los presentes.

Frente al escenario estuvieron leyendas del club de la talla de Norberto Alonso, Mostaza Merlo, Enzo Francescoli y Marcelo Barovero, entre otros. También asistieron Eduardo Coudet y parte del cuerpo técnico.

Todo indica que Armani regresará a Atlético Nacional tras despedirse de River. Allí, se convirtió en una leyenda y logró 13 títulos, entre los que se destaca la Copa Libertadores 2016.