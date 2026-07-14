Uno Entre Rios | Escenario | Juan Manuel Bilat

Juan Manuel Bilat se presentará en el Cosquín de Peñas

El músico entrerriano compartirá escenario con figuras del folklore y continuará el camino que lo llevará al Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2027

14 de julio 2026 · 15:09hs
Juan Manuel Bilat se presentará en el Cosquín de Peñas

El acordeonista entrerriano Juan Manuel Bilat será uno de los artistas que formarán parte de Cosquín de Peñas 2026, el tradicional encuentro invernal que se desarrollará en la Plaza Próspero Molina. El músico se presentará el sábado 18 de julio, en una de las jornadas centrales del evento que reúne a figuras consagradas y nuevos talentos del folklore argentino.

Juan Manuel Bilat sigue haciendo historia en Cosquín

La participación de Bilat llega luego de consagrarse como ganador de los Espectáculos Callejeros de Cosquín 2026, reconocimiento que le permitió obtener un lugar en la programación oficial del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2027.

definieron el jurado del encuentro entrerriano de teatro

Definieron el jurado del Encuentro Entrerriano de Teatro

lanzan un ciclo para redescubrir la literatura entrerriana

Lanzan un ciclo para redescubrir la literatura entrerriana

En esta oportunidad, compartirá la jornada con artistas como Lucio "El Indio" Rojas, en una programación que también incluye a músicos surgidos del Pre Cosquín y de los tradicionales Espectáculos Callejeros, reafirmando el carácter federal del encuentro.

Con más de 20 años de trayectoria, Juan Manuel Bilat se consolidó como uno de los referentes de la nueva generación del chamamé litoraleño. Su propuesta combina el respeto por las raíces musicales de la región con una mirada renovada, llevando la identidad entrerriana a escenarios de todo el país.

Su presentación en Cosquín de Peñas marcará un nuevo paso en un año clave para su carrera, en el camino hacia su esperado debut, en enero de 2027, sobre el escenario Atahualpa Yupanqui del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

LEER MÁS: Artistas entrerrianos brillaron en la Gala Patria del Teatro 3 de Febrero

Juan Manuel Bilat Cosquín historia Folklore
Noticias relacionadas
las anadon presentan papas en la galeria gap

Las Anadón presentan "Papas" en la Galería GAP

el cineclub noble cierra el ciclo pasion de multitudes

El Cineclub Noble cierra el ciclo "Pasión de multitudes"

Canticuénticos volverá a cantar y jugar junto al público entrerriano

La música de Canticuénticos llega al Centro Provincial de Convenciones

nico de tracy presentara su show purga en santa fe

Nico de Tracy presentará su show "Purga" en Santa Fe

Ver comentarios

Lo último

La inflación de junio fue del 1,9% y marcó su nivel más bajo en diez meses: acumula 16,8% en el año

La inflación de junio fue del 1,9% y marcó su nivel más bajo en diez meses: acumula 16,8% en el año

Definieron el jurado del Encuentro Entrerriano de Teatro

Definieron el jurado del Encuentro Entrerriano de Teatro

Lanzan un ciclo para redescubrir la literatura entrerriana

Lanzan un ciclo para redescubrir la literatura entrerriana

Ultimo Momento
La inflación de junio fue del 1,9% y marcó su nivel más bajo en diez meses: acumula 16,8% en el año

La inflación de junio fue del 1,9% y marcó su nivel más bajo en diez meses: acumula 16,8% en el año

Definieron el jurado del Encuentro Entrerriano de Teatro

Definieron el jurado del Encuentro Entrerriano de Teatro

Lanzan un ciclo para redescubrir la literatura entrerriana

Lanzan un ciclo para redescubrir la literatura entrerriana

Las Anadón presentan Papas en la Galería GAP

Las Anadón presentan "Papas" en la Galería GAP

El Cineclub Noble cierra el ciclo Pasión de multitudes

El Cineclub Noble cierra el ciclo "Pasión de multitudes"

Policiales
Procesan a presunto líder narco que se escondió en Entre Ríos

Procesan a presunto líder narco que se escondió en Entre Ríos

Operativos en Victoria, Diamante y Concordia: secuestran armas y ejemplares de fauna

Operativos en Victoria, Diamante y Concordia: secuestran armas y ejemplares de fauna

Un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Un niño jugaba con un encendedor y provocó un incendio en su casa

Un niño jugaba con un encendedor y provocó un incendio en su casa

Tickets fantasma y cámaras apagadas para defraudar a Iafas

Tickets fantasma y cámaras apagadas para defraudar a Iafas

Ovación
Franco Armani se despidió de River con un discurso emotivo

Franco Armani se despidió de River con un discurso emotivo

Paraná recibió la cuarta fecha del Campeonato Argentino de SUP

Paraná recibió la cuarta fecha del Campeonato Argentino de SUP

Deportivo Maipú anunció la llegada de Enzo Pérez

Deportivo Maipú anunció la llegada de Enzo Pérez

Viale FBC es el nuevo campeón de Paraná Campaña

Viale FBC es el nuevo campeón de Paraná Campaña

Nicolás Bonelli volvió al podio en el Turismo Carretera tras casi 11 años

Nicolás Bonelli volvió al podio en el Turismo Carretera tras casi 11 años

La provincia
Definieron el jurado del Encuentro Entrerriano de Teatro

Definieron el jurado del Encuentro Entrerriano de Teatro

Lanzan un ciclo para redescubrir la literatura entrerriana

Lanzan un ciclo para redescubrir la literatura entrerriana

Las Anadón presentan Papas en la Galería GAP

Las Anadón presentan "Papas" en la Galería GAP

El Cineclub Noble cierra el ciclo Pasión de multitudes

El Cineclub Noble cierra el ciclo "Pasión de multitudes"

Entre Ríos sumó más de 1,4 millones de accesos a internet y creció por encima del promedio nacional

Entre Ríos sumó más de 1,4 millones de accesos a internet y creció por encima del promedio nacional

Dejanos tu comentario