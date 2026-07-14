Juan Manuel Bilat se presentará en el Cosquín de Peñas

El músico entrerriano compartirá escenario con figuras del folklore y continuará el camino que lo llevará al Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2027

El acordeonista entrerriano Juan Manuel Bilat será uno de los artistas que formarán parte de Cosquín de Peñas 2026, el tradicional encuentro invernal que se desarrollará en la Plaza Próspero Molina. El músico se presentará el sábado 18 de julio, en una de las jornadas centrales del evento que reúne a figuras consagradas y nuevos talentos del folklore argentino.

La participación de Bilat llega luego de consagrarse como ganador de los Espectáculos Callejeros de Cosquín 2026 , reconocimiento que le permitió obtener un lugar en la programación oficial del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2027 .

En esta oportunidad, compartirá la jornada con artistas como Lucio "El Indio" Rojas, en una programación que también incluye a músicos surgidos del Pre Cosquín y de los tradicionales Espectáculos Callejeros, reafirmando el carácter federal del encuentro.

Con más de 20 años de trayectoria, Juan Manuel Bilat se consolidó como uno de los referentes de la nueva generación del chamamé litoraleño. Su propuesta combina el respeto por las raíces musicales de la región con una mirada renovada, llevando la identidad entrerriana a escenarios de todo el país.

Su presentación en Cosquín de Peñas marcará un nuevo paso en un año clave para su carrera, en el camino hacia su esperado debut, en enero de 2027, sobre el escenario Atahualpa Yupanqui del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.