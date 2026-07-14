La Feria en tu Barrio impulsa el consumo local en tres puntos de Paraná

El martes La Feria en tu barrio de Paraná, estará en O'Higgins y Artigas, el miércoles, llegará a Costanera Oeste y el sábado en Plaza Sáenz Peña

El martes La Feria en tu barrio de Paraná, estará en O'Higgins y Artigas, el miércoles, llegará a Costanera Oeste y el sábado en Plaza Sáenz Peña

La Feria en tu Barrio impulsa el consumo local en tres puntos de la ciudad de Paraná . Con venta directa de productores locales, la propuesta municipal ofrecerá alimentos frescos y productos regionales a precios accesibles en los barrios San Francisco Javier, Costanera Oeste y Plaza Sáenz Peña.

"La Feria en tu Barrio se enmarca en la política productiva que impulsa la gestión de la intendenta Rosario Romero y funciona como un canal de venta directa entre productores y consumidores, acercando alimentos de calidad a precios accesibles a los distintos barrios de la ciudad", destacó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

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En este contexto, la Municipalidad de Paraná llevará adelante esta semana una nueva edición de la Feria en tu Barrio. La propuesta se desarrollará el martes, miércoles y sábado, de 9 a 12:30 hs, en distintos sectores de la ciudad para acercar alimentos frescos y productos locales a precios populares.

El martes, se instalará en la Comisión Vecinal San Francisco Javier, en la intersección de O'Higgins y Artigas; el miércoles, llegará a la Comisión Vecinal Costanera Oeste, en calles República de Siria y Casiano Calderón; y el cierre de la semana tendrá lugar el sábado en el punto fijo de Plaza Sáenz Peña, sobre la calle Villaguay.