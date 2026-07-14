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La Feria en tu Barrio impulsa el consumo local en tres puntos de Paraná

El martes La Feria en tu barrio de Paraná, estará en O'Higgins y Artigas, el miércoles, llegará a Costanera Oeste y el sábado en Plaza Sáenz Peña

14 de julio 2026 · 09:45hs
El martes La Feria en tu barrio de Paraná

El martes La Feria en tu barrio de Paraná, estará en O'Higgins y Artigas, el miércoles, llegará a Costanera Oeste y el sábado en Plaza Sáenz Peña 

La Feria en tu Barrio impulsa el consumo local en tres puntos de la ciudad de Paraná. Con venta directa de productores locales, la propuesta municipal ofrecerá alimentos frescos y productos regionales a precios accesibles en los barrios San Francisco Javier, Costanera Oeste y Plaza Sáenz Peña.

"La Feria en tu Barrio se enmarca en la política productiva que impulsa la gestión de la intendenta Rosario Romero y funciona como un canal de venta directa entre productores y consumidores, acercando alimentos de calidad a precios accesibles a los distintos barrios de la ciudad", destacó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

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En este contexto, la Municipalidad de Paraná llevará adelante esta semana una nueva edición de la Feria en tu Barrio. La propuesta se desarrollará el martes, miércoles y sábado, de 9 a 12:30 hs, en distintos sectores de la ciudad para acercar alimentos frescos y productos locales a precios populares.

El martes, se instalará en la Comisión Vecinal San Francisco Javier, en la intersección de O'Higgins y Artigas; el miércoles, llegará a la Comisión Vecinal Costanera Oeste, en calles República de Siria y Casiano Calderón; y el cierre de la semana tendrá lugar el sábado en el punto fijo de Plaza Sáenz Peña, sobre la calle Villaguay.

Feria en tu barrio consumo Paraná
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