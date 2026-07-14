Luego de su exitosa presentación en mayo, Nico de Tracy volverá a HUB con "Purga", un espectáculo que lleno de humor, experiencias personales y una mirada ácida sobre la vida cotidiana. La función será el domingo 15 de noviembre.
Nico de Tracy presentará su show "Purga" en Santa Fe
Nico de Tracy se presentará en HUB el domingo 15 de noviembre con un espectáculo que lleno de humor, anécdotas personales y una mirada filosa sobre la vida cotidiana
Nico de Tracy en HUB
El show fue construido durante dos años de presentaciones en bares de Buenos Aires y el conurbano, y aborda temas como los inicios del comediante en el stand up, la paternidad, la crianza y distintas situaciones cotidianas. Todo se combina en un relato ágil, honesto y sin filtros, donde el humor funciona como una forma de exposición y descarga.
Con más de una década de trayectoria, Nico de Tracy se consolidó como uno de los referentes del stand up argentino. Tras sus espectáculos "Desubicado", "Artesanal" y "Crónico", llega con una propuesta que condensa su recorrido artístico y busca hacer reír, incomodar y reflexionar al público en partes iguales.
La función será el domingo 15 de noviembre, a las 21, y las entradas ya están disponibles a través de Ticketway.