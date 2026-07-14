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Diamante: escuela técnica fábrica dispositivos de apoyo para personas con discapacidad

Alumnos de la escuela EET N° 1 Alfredo Materi, de Diamante, producen dispositivos en 3D para personas con discapacidad o en proceso de rehabilitación

14 de julio 2026 · 12:08hs
Alumnos de la escuela EET N° 1 Alfredo Materi

Alumnos de la escuela EET N° 1 Alfredo Materi, de Diamante, producen dispositivos en 3D para personas con discapacidad o en proceso de rehabilitación

Estudiantes de la escuela de educación técnica (EET) N° 1 Dr. Alfredo Materi, de Diamante, comenzaron a producir dispositivos de apoyo mediante impresión 3D para personas con discapacidad o en proceso de rehabilitación. La actividad se realiza en el marco del proyecto Traspasando Fronteras, una iniciativa que vincula educación, tecnología y compromiso social.

La institución dependiente de la Dirección de Educación Técnica del Consejo General de Educación (CGE), fue la primera escuela de Entre Ríos en sumarse a esta propuesta, impulsada por el médico reumatólogo César Graf, que promueve la fabricación de elementos de asistencia a través de tecnología de impresión 3D. En articulación con el municipio, las y los estudiantes diseñan y producen férulas, adaptadores, abrefrascos, colocadores de medias y otros dispositivos destinados a favorecer la autonomía y mejorar la calidad de vida de quienes los utilizan.

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El aporte de este grupo de estudiantes fue más allá de la fabricación de los modelos previstos por el proyecto. A partir de los diseños originales, realizaron un proceso de rediseño y adaptación de las piezas, logrando desarrollar un prototipo multifuncional con mayores prestaciones y posibilidades de uso.

El rector de la institución, Oscar Gómez Rubio, señaló que "desde lo pedagógico, el proyecto se desarrollará a través del taller de Saberes Digitales y las Prácticas Profesionalizantes. El objetivo es concientizar a la comunidad sobre estas enfermedades, producir dispositivos y trabajar de manera articulada con el laboratorio en el desarrollo de nuevas soluciones o mejoras sobre las existentes".

Además, la institución educativa trabaja en otros proyectos vinculados con distintas instituciones en el marco del programa Escuela y Comunidad del CGE. La experiencia constituye una oportunidad para que las y los estudiantes apliquen sus conocimientos en un proyecto con impacto social concreto, integrando innovación, aprendizaje y servicio a la comunidad. De esta manera, la educación técnica demuestra su capacidad para generar soluciones que contribuyen a la inclusión y mejoran la calidad de vida de las personas.

Diamante Escuela discapacidad
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